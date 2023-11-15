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Posted Вчера, 16:39

Published Вчера, 16:39

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Взрыв прогремел на Николаевском шоссе под Таганрогом

Взрыв прогремел на Николаевском шоссе под Таганрогом

15 ноября 2023, 16:39
Фото: Midjourney
Взрыв прогремел на Николаевском шоссе под Таганрогом

Губернатор Голубев прокомментировал взрыв, произошедший в Таганроге 15 ноября

В Таганроге взрыв прогремел на свалке на Николаевском шоссе, пострадал один человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

Взрыв прогремел в Таганроге на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе. Во время инцидента там убирал мусор фронтальный погрузчик. Водитель погрузчика пострадал. Сейчас помощь ему оказывают медики.

Свалку на Николаевском шоссе в Таганроге ликвидируют до конца 2024 года
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«На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва», — заключил губернатор Голубев.

Свалку на Николаевском шоссе рекультивируют уже несколько лет. Закончить процесс ликвидации свалки мешает обнаружение все новых очагов. По последним данным, площадь свалки составляет 40 гектаров.

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