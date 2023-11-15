Взрыв прогремел на Николаевском шоссе под Таганрогом

Posted Вчера, 16:39
Published Вчера, 16:39
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Взрыв прогремел в Таганроге на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе. Во время инцидента там убирал мусор фронтальный погрузчик. Водитель погрузчика пострадал. Сейчас помощь ему оказывают медики.
«На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва», — заключил губернатор Голубев.
Свалку на Николаевском шоссе рекультивируют уже несколько лет. Закончить процесс ликвидации свалки мешает обнаружение все новых очагов. По последним данным, площадь свалки составляет 40 гектаров.