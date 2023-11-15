За месяц стоимость аренды квартир в крупных городах России выросла на 6%

Posted Вчера, 06:38
Published Вчера, 06:38
Modified Вчера, 06:40
Updated Вчера, 06:40
Специалисты обнаружили, что стоимость аренды «однушек» возросла в среднем на 7% (до 20 039 рублей в месяц), «двушек» — на 5,9% (до 26 191 рублей в месяц) и «трешек» — на 4,5% (до 33 090 рублей в месяц), пишет ИА RuNews24.ru.
В некоторых городах цены на аренду даже выросли на четверть по сравнению с сентябрем. Особенно большой прирост заметен в Кирове, где цены на аренду однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартиры выросли соответственно на 15,8%, 24,6% и 25,7%. Также отмечается рост цен в Якутске, Новосибирске, Кургане, Воронеже и Улан-Удэ. В Москве аренда однокомнатной квартиры выросла на 12,9%, двухкомнатной — на 12,3%, трехкомнатной — на 7,7%. В Санкт-Петербурге рост составил соответственно 17,1%, 9% и 0,3%.
Авторы исследования приходят к выводу, что приобретение собственного жилья становится все более недоступным, поэтому аренда квартиры остается единственным вариантом для многих людей. Владельцы квартир, осознавая это, поднимают цены на аренду.