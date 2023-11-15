За месяц стоимость аренды квартир в крупных городах России выросла на 6%

В некоторых городах цены на аренду даже выросли на четверть по сравнению с сентябрем. Особенно большой прирост заметен в Кирове, где цены на аренду однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартиры выросли соответственно на 15,8%, 24,6% и 25,7%. Также отмечается рост цен в Якутске, Новосибирске, Кургане, Воронеже и Улан-Удэ. В Москве аренда однокомнатной квартиры выросла на 12,9%, двухкомнатной — на 12,3%, трехкомнатной — на 7,7%. В Санкт-Петербурге рост составил соответственно 17,1%, 9% и 0,3%.