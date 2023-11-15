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Posted Вчера, 13:56

Published Вчера, 13:56

Modified Вчера, 13:58

Updated Вчера, 13:58

Росстат заявил, что в Ростове зарплаты выросли на 15% в 2023 году

Жителей Ростовской области пытаются убедить в росте зарплат

15 ноября 2023, 13:56
Фото: 1MI
Росстат заявил, что в Ростове зарплаты выросли на 15% в 2023 году

Росстат заявил, что в Ростовской области зарплаты выросли на 15% в 2023 году

В Ростовской области заработная плата за год выросла на 15,7%, следует из данных Росстата.

Среднемесячная начисленная номинальная зарплата в регионе составила 50,1 тысячи рублей. С января по август 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года этот показатель вырос на 15,7%.

При этом в августе по сравнению с июлем зарплата снизилась на 1,9%. С чем это может быть связано, не раскрывается.

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Добавим, что Ростовская область стала третьей в Южном федеральном округе по размеру средней зарплаты. Обогнал регион Краснодарский край с показателем 53,4 тысячи рублей.

Второе место занимает Астраханская область — 51,1 тысячи рублей.

Ранее эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году.

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