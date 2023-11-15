Жителей Ростовской области пытаются убедить в росте зарплат

Posted Вчера, 13:56
Published Вчера, 13:56
Modified Вчера, 13:58
Updated Вчера, 13:58
Среднемесячная начисленная номинальная зарплата в регионе составила 50,1 тысячи рублей. С января по август 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года этот показатель вырос на 15,7%.
При этом в августе по сравнению с июлем зарплата снизилась на 1,9%. С чем это может быть связано, не раскрывается.
Добавим, что Ростовская область стала третьей в Южном федеральном округе по размеру средней зарплаты. Обогнал регион Краснодарский край с показателем 53,4 тысячи рублей.
Второе место занимает Астраханская область — 51,1 тысячи рублей.
Ранее эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году.