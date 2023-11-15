«Жители победили»: рощу СКА вернули в собственность Ростова и спасли от уничтожения

Posted Вчера, 15:28
Published Вчера, 15:28
Modified Вчера, 15:30
Updated Вчера, 15:30
Сегодня областной суд Ростовской области отменил решение о межевании и застройке рощи СКА. Ее вернули в собственность города, а решение Росимущества об изъятии рощи признали незаконным. Ростовские активисты отмечают важность такого решения, теперь уникальные зеленые насаждения удастся спасти от вырубки и застройки многоэтажками.
«У нас большая радость, и жители города победили. Областной суд отменил решение по роще СКА, и теперь можно сказать, горожане, роща остается с вами!» — сообщила после заседания ростовский депутат Наталья Оськина.
На прошлых заседаниях суд пытался выяснить у представителей Росимущества, как и почему рощу изъяли из собственности города и решили застроить. Однако сотрудница учреждения не смогла внятно ответить ни на один вопрос судьи.