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Posted Вчера, 15:28

Published Вчера, 15:28

Modified Вчера, 15:30

Updated Вчера, 15:30

Суд вернул рощу СКА в собственность Ростова

«Жители победили»: рощу СКА вернули в собственность Ростова и спасли от уничтожения

15 ноября 2023, 15:28
Фото: pxhere.com
Суд вернул рощу СКА в собственность Ростова

Областной суд вернул рощу СКА в собственность Ростова и спас ее от вырубки

Суд Ростовской области вернул в собственность города рощу СКА, решение должно защитить древонасаждения от уничтожения, рассказали активисты и депутат Наталья Оськина.

Сегодня областной суд Ростовской области отменил решение о межевании и застройке рощи СКА. Ее вернули в собственность города, а решение Росимущества об изъятии рощи признали незаконным. Ростовские активисты отмечают важность такого решения, теперь уникальные зеленые насаждения удастся спасти от вырубки и застройки многоэтажками.

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«У нас большая радость, и жители города победили. Областной суд отменил решение по роще СКА, и теперь можно сказать, горожане, роща остается с вами!» — сообщила после заседания ростовский депутат Наталья Оськина.

На прошлых заседаниях суд пытался выяснить у представителей Росимущества, как и почему рощу изъяли из собственности города и решили застроить. Однако сотрудница учреждения не смогла внятно ответить ни на один вопрос судьи.

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