Жительница Ростовской отправится в тюрьму из-за лишнего веса

Posted Вчера, 14:36
Published Вчера, 14:36
Modified Вчера, 14:38
Updated Вчера, 14:38
Ростовские таможенники решили проверить посылку, прибывшую из Казахстана на имя 31-летней жительницы Шахт. Она заказала таблетки с громким названием «Королевский боб для похудения». Внутри было 72 капсулы.
После исследование таблеток выяснилось, что в них содержится запрещенное вещество сибутрамин. Ввозить его на территорию РФ запрещено.
Сама жительница Шахт заявила, что знала об сильнодействующем веществе в составе таблеток, но заказала их исключительно для похудения.
Сейчас в отношении женщины возбуждено дело.
Ранее в Ростове раскрыли контрабанду запрещенных жиросжигателей из Казахстана.