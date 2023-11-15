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Posted Вчера, 14:36

Published Вчера, 14:36

Modified Вчера, 14:38

Updated Вчера, 14:38

Жительницу Ростовской области осудят за диету на наркотических "бобах"

Жительница Ростовской отправится в тюрьму из-за лишнего веса

15 ноября 2023, 14:36
Фото: Pxhere.com
Жительницу Ростовской области осудят за диету на наркотических "бобах"

Жительницу Ростовской области осудят за диету на наркотических «бобах»

Запрещенные вещества обнаружили в посылке для жительницы Шахт Ростовской области, рассказали в Южном таможенном управлении.

Ростовские таможенники решили проверить посылку, прибывшую из Казахстана на имя 31-летней жительницы Шахт. Она заказала таблетки с громким названием «Королевский боб для похудения». Внутри было 72 капсулы.

После исследование таблеток выяснилось, что в них содержится запрещенное вещество сибутрамин. Ввозить его на территорию РФ запрещено.

Препараты для похудения, заказанные жительницей ШахтПрепараты для похудения, заказанные жительницей Шахт
Препараты для похудения, заказанные жительницей ШахтПрепараты для похудения, заказанные жительницей Шахт
Препараты для похудения, заказанные жительницей Шахт
Фото: Южное таможенное управление

Сама жительница Шахт заявила, что знала об сильнодействующем веществе в составе таблеток, но заказала их исключительно для похудения.

Сейчас в отношении женщины возбуждено дело.

Ранее в Ростове раскрыли контрабанду запрещенных жиросжигателей из Казахстана.

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