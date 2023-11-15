Жителям Ростова показали, как будет выглядеть Центральный автовокзал за 1 млрд рублей

Posted Вчера, 17:05
Published Вчера, 17:05
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Ростове компания олигарха Ивана Саввиди продолжает строить Центральный областной автовокзал. Он появится на месте старого аэропорта. В проект инвестировали порядка одного миллиарда рублей. Вокзал сможет обслуживать не менее 150 маршрутов — от внутригородских до международных.
Проект транспортной гавани правительство Ростовской области представило на форуме «Транспорт России-2023».
«Мы презентуем проект в качестве одного из главных инфраструктурных ожиданий региона, впервые показываем не только внешний вид, но и эксклюзивные изображения интерьеров объекта, аналогов которому нет в России», — сообщила руководитель проекта «Областной автовокзал „Центральный“ Алёна Беликова.
Напомним, ранее сообщалось, что Центральный автовокзал в Ростове достроят до конца 2023 года.