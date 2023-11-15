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Posted Вчера, 17:05

Published Вчера, 17:05

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Проект Центрального автовокзала в Ростове

Жителям Ростова показали, как будет выглядеть Центральный автовокзал за 1 млрд рублей

15 ноября 2023, 17:05
Фото: Правительство Ростовской области
Проект Центрального автовокзала в Ростове

На строительство автовокзала на месте старого аэропорта Ростова потратят 1 млрд

В Ростове продолжается строительство Центрального автовокзала, как будет выглядеть здание транспортной гавани показали в правительстве региона.

В Ростове компания олигарха Ивана Саввиди продолжает строить Центральный областной автовокзал. Он появится на месте старого аэропорта. В проект инвестировали порядка одного миллиарда рублей. Вокзал сможет обслуживать не менее 150 маршрутов — от внутригородских до международных.

Проект транспортной гавани правительство Ростовской области представило на форуме «Транспорт России-2023».

Проект Центрального автовокзала в РостовеПроект Центрального автовокзала в Ростове
Проект Центрального автовокзала в РостовеПроект Центрального автовокзала в Ростове
Проект Центрального автовокзала в Ростове
Фото: Правительство Ростовской области

«Мы презентуем проект в качестве одного из главных инфраструктурных ожиданий региона, впервые показываем не только внешний вид, но и эксклюзивные изображения интерьеров объекта, аналогов которому нет в России», — сообщила руководитель проекта «Областной автовокзал „Центральный“ Алёна Беликова.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральный автовокзал в Ростове достроят до конца 2023 года.

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