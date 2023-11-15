Жителям Ростова показали, как будет выглядеть Центральный автовокзал за 1 млрд рублей

В Ростове компания олигарха Ивана Саввиди продолжает строить Центральный областной автовокзал. Он появится на месте старого аэропорта. В проект инвестировали порядка одного миллиарда рублей. Вокзал сможет обслуживать не менее 150 маршрутов — от внутригородских до международных.