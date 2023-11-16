Аистенок: как дети тянутся к звездам

Рядом с большими городами часто образуются спутники. Бор расположен прямо через Волгу от Нижнего Новгорода и окружен живописными лесами и водоемами. Совсем не удивительно, что в город за рекой переселяются много молодых семей со всей области — необходимость в детских садах возникает сама собой.