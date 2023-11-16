Бывшего замглавы Ростовской области Сидаша решили не выпускать на свободу

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Напомним, что изначально Сидаш получил четыре года заключения условно, а после срок поменяли на реальный. Уголовное разбирательство в отношении него началось еще в 2019 году, его обвинили в подмене песка на более дешевый при строительстве стадиона «Ростов-Арена». Размер ущерба оценили в сумму 80 миллионов рублей.
Тогда возбудили уголовное дело и после расследования огласили приговор.
Теперь кассационный суд рассмотрел жалобу защиты, которая настаивала на отмене приговора. Однако решение предыдущей инстанции менять не стали.
Напомним, что сам Сидаш во время судебных процессов свою вину не признал и настаивал на своей невиновности.