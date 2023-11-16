Бывшего замглавы Ростовской области Сидаша решили не выпускать на свободу

Напомним, что изначально Сидаш получил четыре года заключения условно, а после срок поменяли на реальный. Уголовное разбирательство в отношении него началось еще в 2019 году, его обвинили в подмене песка на более дешевый при строительстве стадиона «Ростов-Арена». Размер ущерба оценили в сумму 80 миллионов рублей.