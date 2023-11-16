По данным Южной службы новостей, преподаватель, который долгие годы отстаивал западные идеи и ценности, нашел работу в вузе, который Россия одним из первых признала нежелательной организацией. По данным издания, Апрыщенко продал все имущество и уехал в США, не найдя поддержки своего мнения о политике России в отношении Украины и ее граждан, которую критиковал с 2014 года.