Posted Вчера, 14:48
Published Вчера, 14:48
Modified Вчера, 14:50
Updated Вчера, 14:50
Издание объявило, что известный либеральными идеями ученый, бывший декан исторического факультета ростовского института Виктор Апрыщенко оставил пост директора одного из донских вузов ради карьеры преподавателя в гуманитарном университете свободных искусств и наук Бард-колледже, расположенном в штате Нью-Йорк.
По данным Южной службы новостей, преподаватель, который долгие годы отстаивал западные идеи и ценности, нашел работу в вузе, который Россия одним из первых признала нежелательной организацией. По данным издания, Апрыщенко продал все имущество и уехал в США, не найдя поддержки своего мнения о политике России в отношении Украины и ее граждан, которую критиковал с 2014 года.
Виктор Апрыщенко покинул свой пост директора еще в 2021 году, однако на сайте вуза и в картотеке научных работ он до сих пор обозначен как научным руководитель Института истории и международных отношений.