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Posted Вчера, 14:48

Published Вчера, 14:48

Modified Вчера, 14:50

Updated Вчера, 14:50

Бывший декан донского института сбежал за границу

Бывший декан института в Ростове сбежал за границу и стал преподавателем в США

16 ноября 2023, 14:48
Фото: 1MI
Бывший декан донского института сбежал за границу
Известный либеральными идеями экс-директор Института истории и международных отношений Виктор Апрыщенко переехал из Ростовской области в США, об этом сообщили в «Южной службе новостей».
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СВО

Издание объявило, что известный либеральными идеями ученый, бывший декан исторического факультета ростовского института Виктор Апрыщенко оставил пост директора одного из донских вузов ради карьеры преподавателя в гуманитарном университете свободных искусств и наук Бард-колледже, расположенном в штате Нью-Йорк.

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По данным Южной службы новостей, преподаватель, который долгие годы отстаивал западные идеи и ценности, нашел работу в вузе, который Россия одним из первых признала нежелательной организацией. По данным издания, Апрыщенко продал все имущество и уехал в США, не найдя поддержки своего мнения о политике России в отношении Украины и ее граждан, которую критиковал с 2014 года.

Виктор Апрыщенко покинул свой пост директора еще в 2021 году, однако на сайте вуза и в картотеке научных работ он до сих пор обозначен как научным руководитель Института истории и международных отношений.

Фото: sfedu.ru

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