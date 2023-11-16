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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Звуки взрыва услышали жители в Ростове-на-Дону ночью 16 ноября

«Что-то бахнуло»: ростовчане заявили о звуке взрыва

16 ноября 2023, 06:12
Фото: 1MI
Звуки взрыва услышали жители в Ростове-на-Дону ночью 16 ноября

Звуки взрыва услышали жители в Ростове-на-Дону ночью 16 ноября

В Ростове-на-Дону в ночь на четверг, 16 ноября, был слышен сильный грохот, сообщили горожане в соцсетях.

По их словам, на Западном раздался громкий звук, причина которого для местных жителей остается загадкой. Он напоминал взрыв или раскат грома.

«На Северном что-то бахнуло. Это произошло примерно в 00:01», — заявил автор.

Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало. О каких-либо других звуках ростовчане в эту ночь не сообщали.

Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие из-за ПВО
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Добавим, что громкие звуки в городе в последнее время становятся все чаще. Иногда причинами бывают сработавшие системы ПВО.

При этом губернатор Василий Голубев призывал жителей Ростовской области сохранять спокойствие из-за ПВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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