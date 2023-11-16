«Что-то бахнуло»: ростовчане заявили о звуке взрыва

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По их словам, на Западном раздался громкий звук, причина которого для местных жителей остается загадкой. Он напоминал взрыв или раскат грома.
«На Северном что-то бахнуло. Это произошло примерно в 00:01», — заявил автор.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало. О каких-либо других звуках ростовчане в эту ночь не сообщали.
Добавим, что громкие звуки в городе в последнее время становятся все чаще. Иногда причинами бывают сработавшие системы ПВО.
При этом губернатор Василий Голубев призывал жителей Ростовской области сохранять спокойствие из-за ПВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.