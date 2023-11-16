Депутат рассказала, чем обернулась вырубка деревьев на улице Зеленой в Ростове

«С этим участком вырисовывается какая-то мошенническая составляющая. Дело в том, что с 2007 по 2015 год участок пропал из лесов городского хозяйства. В 2015 году он, с измененным ПЗЗ, был выдан семье с ребенком инвалидом. Этой семье выдали разрешение на строительство 39 квадратных метров без сноса зеленых насаждений», — делится информацией Наталья Оськина.