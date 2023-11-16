Депутат рассказала, чем обернулась вырубка деревьев на улице Зеленой в Ростове

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Напомним, что жители Ростова встали на защиту многолетних голубых елей и берез, которые неизвестные лесорубы начали уничтожать на улице Зеленая, 2а. При этом, по информации в СМИ, у собственника земельного участка было лишь 39 квадратных метров без разрешения на вырубку зеленых насаждений.
Несколько дней активные жители города препятствовали вырубке деревьев. Они обращались во всевозможные инстанции, организовали дежурство. В частности, глава администрации Первомайского района Сергей Ковшиков поддержал собственника земельного участка, заявив, что тот имеет право сносить деревья.
Депутат рассказывает, что по участку на улице Зеленой прокуратура выдала предписание.
«С этим участком вырисовывается какая-то мошенническая составляющая. Дело в том, что с 2007 по 2015 год участок пропал из лесов городского хозяйства. В 2015 году он, с измененным ПЗЗ, был выдан семье с ребенком инвалидом. Этой семье выдали разрешение на строительство 39 квадратных метров без сноса зеленых насаждений», — делится информацией Наталья Оськина.
По словам собеседницы, после этого участок дважды продавали. В итоге новый собственник решил, что раз разрешение на строительство было выдано однажды, ему тоже можно строить.
«Но по закону, разрешение было выдано лишь первому собственнику участка — семье с ребенком инвалидом. А новому собственнику разрешение никто не выдавал, и, тем более, на вырубку полувековых деревьев», — уточняет депутат.
Согласно имеющемуся в наличии редакции документу, проверка прокуратуры по участку на улице Зеленой выявила несоответствие ряда положений градостроительного законодательства.
В документе говорится, что согласно генплану города, участок на улице Зеленой отнесен к функциональной зоне озелененных территорий специального назначения. Жилищное строительство здесь не предполагается.
Депутат напоминает, что вырубка полувековых многолетних деревьев выше семи метров, считается нанесением крупного ущерба с возможностью привлечения по уголовной статье.
Для выяснения ситуации редакция RostovGazeta направила официальный запрос в пресс-службу администрации города. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жителя Ростовской области осудили за вырубку леса.