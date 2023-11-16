Для электробусов в Ростовской области установят 14 зарядных станций к концу года

14 зарядных станций для электробусов до конца года установят в Ростове, Таганроге и Волгодонске. Это будут преимущественно ультрабыстрые зарядные станции от компании Sitronics Electro. Она же занимается созданием в Ростовской области зарядных станций для электромобилей.