Для электробусов в Ростовской области установят 14 зарядных станций к концу года

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
14 зарядных станций для электробусов до конца года установят в Ростове, Таганроге и Волгодонске. Это будут преимущественно ультрабыстрые зарядные станции от компании Sitronics Electro. Она же занимается созданием в Ростовской области зарядных станций для электромобилей.
Уточняется, что электробусы смогут заряжаться на станциях за 10-20 минут. Их мощность составит 300 кВт.
Тем временем в Ростове поставку электробусов задерживают на месяц, их привезут в город лишь к середине декабря. На покупку транспорта власти потратили 924 миллиона рублей.