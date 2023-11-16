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Published Сегодня, 06:37

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В Ростовской области до конца текущего года запустят 14 станций зарядки для электробусов

Для электробусов в Ростовской области установят 14 зарядных станций к концу года

16 ноября 2023, 06:37
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области до конца текущего года запустят 14 станций зарядки для электробусов
В Ростовской области до конца текущего года запустят 14 станций зарядки для электробусов, сообщает правительство региона.

14 зарядных станций для электробусов до конца года установят в Ростове, Таганроге и Волгодонске. Это будут преимущественно ультрабыстрые зарядные станции от компании Sitronics Electro. Она же занимается созданием в Ростовской области зарядных станций для электромобилей.

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Уточняется, что электробусы смогут заряжаться на станциях за 10-20 минут. Их мощность составит 300 кВт.

Тем временем в Ростове поставку электробусов задерживают на месяц, их привезут в город лишь к середине декабря. На покупку транспорта власти потратили 924 миллиона рублей.

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#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Волгодонск#Транспорт#Ростов#RostovGazeta
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