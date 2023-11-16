rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Дончанке грозит до 20 лет тюрьмы за госизмену и финансирование ВСУ

Дончанке грозит до 20 лет тюрьмы за госизмену и финансирование ВСУ

16 ноября 2023, 13:31
Фото: 1MI
Дончанке грозит до 20 лет тюрьмы за госизмену и финансирование ВСУ
В Ростовской области возбудили уголовное дело против экс-сотрудницы госучреждения, которая переводила деньги ВСУ с 2018 года, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

В четверг, 16 ноября, стало известно, что сотрудникам УФСБ по Ростовской области удалось выявить и пресечь незаконную деятельность россиянки, которая финансировала украинские вооруженные формирования.

Сотрудники ФСБ установили, что бывшая сотрудница госучреждения с мая 2018 года более 60 раз перевела на украинские банковские счета более 330 тысяч рублей, при этом сами счета использовали для финансирования ВСУ. Силовики утверждают, что женщина осознавала, что деньги пойдут на покупку обмундирования и других средств, необходимых ВСУ, что с 2016 года осуществляли карательные операции, а с 24 февраля 2022 года воюют против российских военных и обстреливают гражданские объекты ЛДНР.

На Дону страдают от кровососущих и мусора, а ростовчане теряют деньги из-за госизмены
Узнать подробнее

В отношении задержанной дончанки возбудили уголовное дело о госизмене, если ее вина по результатам расследования будет доказана — женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку госизмены.

Читайте также:
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку госизмены в Ростовской областиСаперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
#Общество#Город#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#ВСУ#Надежда Пустяк#Преступление#Последние новости Ростова на сегодня#Госизмена#Уголовное дело#18+#Происшествия
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29