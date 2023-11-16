Дончанке грозит до 20 лет тюрьмы за госизмену и финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ установили, что бывшая сотрудница госучреждения с мая 2018 года более 60 раз перевела на украинские банковские счета более 330 тысяч рублей, при этом сами счета использовали для финансирования ВСУ. Силовики утверждают, что женщина осознавала, что деньги пойдут на покупку обмундирования и других средств, необходимых ВСУ, что с 2016 года осуществляли карательные операции, а с 24 февраля 2022 года воюют против российских военных и обстреливают гражданские объекты ЛДНР.