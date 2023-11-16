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Published Сегодня, 08:03

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В Ростове список ОКН пополнило старинное здание в переулке Братском, 39

Дореволюционный дом в переулке Братском в Ростове включили в список ОКН

16 ноября 2023, 08:03
Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области
В Ростове список ОКН пополнило старинное здание в переулке Братском, 39
В Ростове список ОКН пополнило старинное здание в переулке Братском, 39, сообщил Комитет по охране объектов культурного наследия региона.

В Ростове в список ОКН включили дореволюционное здание в переулке Братском, 39. Его построили в 1880 году, следует из открытых источников.

Здание также известно как «Корпус Парового алебастрового, известкового и гончарного завода В. И. Фандеева».

Дом является жилым, в нем два этажа. Удалось сохранить уникальную кирпичную кладку здания, однако большинство окон в старинном здании поменяли на пластиковые.

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Статус ОКН должен защитить строение от сноса. Также теперь запрещено менять его облик и проводить работы, которые могут нанести зданию и его внешнему виду урон.

Ранее пожар уничтожил уникальный Дом Парамоновых на Социалистической улице. RostovGazeta подробно рассказывала об инциденте.

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