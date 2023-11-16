Дореволюционный дом в переулке Братском в Ростове включили в список ОКН

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:05
В Ростове в список ОКН включили дореволюционное здание в переулке Братском, 39. Его построили в 1880 году, следует из открытых источников.
Здание также известно как «Корпус Парового алебастрового, известкового и гончарного завода В. И. Фандеева».
Дом является жилым, в нем два этажа. Удалось сохранить уникальную кирпичную кладку здания, однако большинство окон в старинном здании поменяли на пластиковые.
Статус ОКН должен защитить строение от сноса. Также теперь запрещено менять его облик и проводить работы, которые могут нанести зданию и его внешнему виду урон.
Ранее пожар уничтожил уникальный Дом Парамоновых на Социалистической улице. RostovGazeta подробно рассказывала об инциденте.