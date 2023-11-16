Дружба народов Юга: В ЮФУ прошел форум «Большой Кавказ»

«И сегодня мы вновь собрались поговорить о великой культуре и разнообразии народов Кавказа, об истории, традициях и языковой коммуникации: о том, как это было в прошлом, какие уроки мы вынесли и воплотили в настоящем и как мы видим наше общее будущее. В сложившейся исторической обстановке наш долг перед страной — дать наиболее точную экспертную оценку тем политическим рискам, которые угрожают России, и выработать рекомендации, как эти риски минимизировать, чтобы сохранить свое право на национальный суверенитет и многонациональную культуру», — подчеркивает Инна Шевченко.