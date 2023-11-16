Дружба народов Юга: В ЮФУ прошел форум «Большой Кавказ»

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Ростовская область — один из самых многонациональных регионов России. Здесь мирно уживается более 150 народностей. Неудивительно, что и встреча, посвященная укреплению сотрудничества с вузами регионов Юга России, Северного и Южного Кавказа проходит на Дону.
Пятнадцатый Всероссийский научно-практический форум «Большой Кавказ» приурочен к 25-летнему юбилею регионоведческого образования в Южном федеральном университете. Он собрал для совместной дискуссии ведущих экспертов в области кавказоведения и регионоведения, руководителей вузов и научных центров Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, студентов и сотрудников ЮФУ.
Ректор ЮФУ Инна Шевченко отметила, что в течение года академическое сообщество развивало проекты, связанные со всесторонним научным изучением актуальных проблем Большого Кавказа.
«И сегодня мы вновь собрались поговорить о великой культуре и разнообразии народов Кавказа, об истории, традициях и языковой коммуникации: о том, как это было в прошлом, какие уроки мы вынесли и воплотили в настоящем и как мы видим наше общее будущее. В сложившейся исторической обстановке наш долг перед страной — дать наиболее точную экспертную оценку тем политическим рискам, которые угрожают России, и выработать рекомендации, как эти риски минимизировать, чтобы сохранить свое право на национальный суверенитет и многонациональную культуру», — подчеркивает Инна Шевченко.
Участников форума поприветствовал также ректор Юго-Осетинского государственного университета Вадим Тедеев. Он отметил, что его вуз регулярно обменивается опытом с ЮФУ, а выпускники из Южной-Осетии выбирают здесь обучение на программах аспирантуры.
«Большой Кавказ — это наша общая тема для исследований, и это тема номер один в современной геополитике. Наши регионоведы делают все возможное, чтобы на Кавказе не было конфликтов, а был мир», — делится Вадим Тедеев.
Директор Владикавказского научного центра РАН Алексей Чибиров обратил внимание участников форума на совместную программу обмена научными данными с вузами Армении.
«Осетинские учёные давно хотели изучить архивы вузов Армении, в том числе старые документы на древнеармянском языке, в которых записана общая история наших народов. И благодаря нашему сотрудничеству с Институтом востоковедения Российско-армянского университета мы смогли отправить в Армению наших магистрантов и аспирантов, там они завершили обучение и провели все запланированные исследования», — рассказывает Алексей Чибиров.
По словам кандидата филологических наук, доцента, директора Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии Арда Ашубы, Кавказ нуждается в мире и доскональном изучении.
К участию в форме пригласили и соседей Кавказа из Калмыкии. Республику представила директор Калмыцкого научного центра РАН Виктория Куканова.
По ее словам, Юг России можно назвать макрорегионом, где множество народов сумели сохранить свою национальную идентичность и традиции, мирно сосуществуя
«И калмыки исторически заимствовали у народов Кавказа элементы одежды, элементы танцев, элементы языка. Мы кочевой народ, который всего триста лет живет в Нижнем Поволжье, уже имеем неисчислимое количество культурных связей с республиками Северного Кавказа, ценим это и воспитываем в молодом поколении уважение ко всем народам России. А поддерживать это уважение помогают этнографические и социологические открытия», — замечает Виктория Куканова.
Кроме взаимодействия с научным сообществом, ЮФУ сотрудничает с представителями национальных культурных объединений Ростовской области, представляющих кавказские этносы. Для этого был реализован проект «Этнокультурный код».
Также в ходе форума были подписаны соглашения о сотрудничестве с Ростовскими региональными общественными организациями: Культурно-досуговыми центрами «Народы Дагестана» и «Карачаево-Балкарское землячество», Ростовскими региональными культурно-просветительскими организациями ингушей «Единство» и «Осетины-Аланы Дона», а также с Региональной общественной организацией — Турецко-месхетинским. Решение сотрудничать Южный Федеральный университет принял и с некоторыми научными и образовательными организациями ЮФО и СКФО.