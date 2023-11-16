Эксперт Михайлов рассказал, с чем связаны обыски в Советском суде Ростова

«Полагаю, что идет дальнейшая разработках всех персон этого дела, которые, возможно, участвовали в передаче денег или других схемах. Ведь были предположения якобы о том, что в разработке у спецслужб находится пара десятков судей. Думаю, материал уже наработан», — отмечает Евгений Михайлов.