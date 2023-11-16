Эксперт Михайлов рассказал, с чем связаны обыски в Советском суде Ростова

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Напомним, что сегодня в СМИ прошла информация о возможных обысках в здании Советского районного суда Ростова. Уточняется, что некоторых сотрудников якобы подозревают в продажных судебных решениях в отношении некоторых бизнесменов. Однако кого именно подозревают — не уточняется.
Политолог предполагает, что обыски в Советском районном суде, вероятнее всего, связаны с арестом экс-председателя Ростовского областного суда и ее окружения.
«Полагаю, что идет дальнейшая разработках всех персон этого дела, которые, возможно, участвовали в передаче денег или других схемах. Ведь были предположения якобы о том, что в разработке у спецслужб находится пара десятков судей. Думаю, материал уже наработан», — отмечает Евгений Михайлов.
По словам собеседника, не исключено также, что в деле всплыли и новые факты — по показаниям арестованных.
Ранее RostovGazeta сообщала, что десятки новых подозреваемых могут найти в ходе расследования дела судей Ростовской области.