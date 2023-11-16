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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Эксперт Михайлов рассказал, с чем связаны возможные обыски в Советском суде Ростова

Эксперт Михайлов рассказал, с чем связаны обыски в Советском суде Ростова

16 ноября 2023, 08:32
Фото: Midjourney
Эксперт Михайлов рассказал, с чем связаны возможные обыски в Советском суде Ростова
Наиболее вероятно, что обыски в здании суда Советского района Ростова связаны с делом экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что сегодня в СМИ прошла информация о возможных обысках в здании Советского районного суда Ростова. Уточняется, что некоторых сотрудников якобы подозревают в продажных судебных решениях в отношении некоторых бизнесменов. Однако кого именно подозревают — не уточняется.

Политолог предполагает, что обыски в Советском районном суде, вероятнее всего, связаны с арестом экс-председателя Ростовского областного суда и ее окружения.

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«Полагаю, что идет дальнейшая разработках всех персон этого дела, которые, возможно, участвовали в передаче денег или других схемах. Ведь были предположения якобы о том, что в разработке у спецслужб находится пара десятков судей. Думаю, материал уже наработан», — отмечает Евгений Михайлов.

По словам собеседника, не исключено также, что в деле всплыли и новые факты — по показаниям арестованных.

Ранее RostovGazeta сообщала, что десятки новых подозреваемых могут найти в ходе расследования дела судей Ростовской области.

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