Хуснуллин предупредил о превращении Ростовской области в транспортный хаб

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Вице-премьер России Марат Хуснуллин предупредил о росте грузопотока через Ростовскую область. Регион уже выполняет роль «транспортного хаба» для Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также Донбасса.
Из-за закрытого аэропорта в Ростовской области основной транспортный поток осуществляется по трассам и железным дорогам. Также начали развивать и судоходное движение.
«Мы видим большую возможность увеличения — именно Ростова, Ростовской области как транспортного хаба — объемов перевозимых грузов через территорию Ростовской области. Ну и очень много идет грузов на новые территории», — приводят слова Хуснуллина РИА «Новости».
Ранее Марат Хуснуллин заявил, что строительство железной дороги из Ростова в Крым оказалось под вопросом.