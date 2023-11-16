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Транспортные перевозки через Ростовскую область будут только наращивать

Хуснуллин предупредил о превращении Ростовской области в транспортный хаб

16 ноября 2023, 07:57
Фото: 1MI
Транспортные перевозки через Ростовскую область будут только наращивать

Хуснуллин заявил об увеличении транспортного потока через Ростовскую область

Транспортные перевозки через Ростовскую область будут только наращивать, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предупредил о росте грузопотока через Ростовскую область. Регион уже выполняет роль «транспортного хаба» для Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также Донбасса.

Из-за закрытого аэропорта в Ростовской области основной транспортный поток осуществляется по трассам и железным дорогам. Также начали развивать и судоходное движение.

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«Мы видим большую возможность увеличения — именно Ростова, Ростовской области как транспортного хаба — объемов перевозимых грузов через территорию Ростовской области. Ну и очень много идет грузов на новые территории», — приводят слова Хуснуллина РИА «Новости».

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что строительство железной дороги из Ростова в Крым оказалось под вопросом.

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