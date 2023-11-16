Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Каждый месяц родителю перечисляют 40% от среднего заработка на период, пока он ухаживает за ребенком. Деньги перестают переводить, когда малышу исполняется 1,5 года.
«Для оформления отпуска по уходу необходимо подать соответствующее заявление на работе. Раньше требовалось предоставить пакет документов, но сейчас Социальный фонд сам собирает нужную информацию», — уточнили в правительстве.
Отмечается, что время отпуска учитывается отцу в стаж, а также формирует его пенсионные коэффициенты. За каждый год положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком и 3,6 — за вторым.
Ранее в Ростовской области предложили платить по 15 тысяч для сборов в школу.