На Дону осудили мужчину, который заморил голодом ребенка и избавился от трупа

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Напомним, что в мае 2022 года рыбак обнаружил в реке Темерник сумку с телом ребенка. Оказалось, что мальчик проживал с приемным отцом на улице Шаповалова, но тот его не кормил и не занимался его здоровьем. Мальчик был истощен до крайней степени и скончался. Что касается его матери, то она бросила семью и уехала.
После того как нашли тело, Ведмецкого задержали и завели в отношении него уголовное дело. Теперь суд приговорил его к 10 годам заключения в колонии общего режима.
«Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке», — уточнили в пресс-службе.