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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

На Дону осудили мужчину, который заморил голодом сына и избавился от трупа

На Дону осудили мужчину, который заморил голодом ребенка и избавился от трупа

16 ноября 2023, 08:29
Фото: 1MI
На Дону осудили мужчину, который заморил голодом сына и избавился от трупа
В Ростовской области огласили приговор Александру Ведмецкому, который выбросил сумку с телом ребенка, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что в мае 2022 года рыбак обнаружил в реке Темерник сумку с телом ребенка. Оказалось, что мальчик проживал с приемным отцом на улице Шаповалова, но тот его не кормил и не занимался его здоровьем. Мальчик был истощен до крайней степени и скончался. Что касается его матери, то она бросила семью и уехала.

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После того как нашли тело, Ведмецкого задержали и завели в отношении него уголовное дело. Теперь суд приговорил его к 10 годам заключения в колонии общего режима.

«Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке», — уточнили в пресс-службе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Убийство
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