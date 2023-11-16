На Дону осудили мужчину, который заморил голодом ребенка и избавился от трупа

Напомним, что в мае 2022 года рыбак обнаружил в реке Темерник сумку с телом ребенка. Оказалось, что мальчик проживал с приемным отцом на улице Шаповалова, но тот его не кормил и не занимался его здоровьем. Мальчик был истощен до крайней степени и скончался. Что касается его матери, то она бросила семью и уехала.