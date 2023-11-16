На Ставрополье ученик гимназии запугивал одноклассников оружием

С начальных классов ученик систематически пугал сверстников и их родителей, показывая оружие. Ребята боялись посещать школу, так как парень вел себя агрессивно. С течением времени его поведение становилось все более проблемным. Он проявлял агрессию, гулял по школе в нижнем белье, устраивал конфликты и даже приносил в школу пневматическое оружие, стреляя по своим одноклассникам во время уроков. На замечания учителей парень не реагировал, пишет «КП-Ростов-на-Дону».