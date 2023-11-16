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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:29

На Ставрополье ученик гимназии запугивал одноклассников оружием

16 ноября 2023, 12:25
В Ставрополье ученик одной из местных гимназий стал объектом внимания после того, как начал запугивать своих одноклассников, предъявляя им оружие.

С начальных классов ученик систематически пугал сверстников и их родителей, показывая оружие. Ребята боялись посещать школу, так как парень вел себя агрессивно. С течением времени его поведение становилось все более проблемным. Он проявлял агрессию, гулял по школе в нижнем белье, устраивал конфликты и даже приносил в школу пневматическое оружие, стреляя по своим одноклассникам во время уроков. На замечания учителей парень не реагировал, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

В ответ на эти действия 22 человека подписали жалобу, направленную министру образования края, прокурору Юрию Немкину, уполномоченной по правам ребенка Светлане Адаменко и губернатору Владимиру Владимирову. Сама гимназия официально отрицает наличие проблем, что было указано в сообщении.

Следственный комитет Ставрополья уже начал уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.

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