На Ставрополье ученик гимназии запугивал одноклассников оружием

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
С начальных классов ученик систематически пугал сверстников и их родителей, показывая оружие. Ребята боялись посещать школу, так как парень вел себя агрессивно. С течением времени его поведение становилось все более проблемным. Он проявлял агрессию, гулял по школе в нижнем белье, устраивал конфликты и даже приносил в школу пневматическое оружие, стреляя по своим одноклассникам во время уроков. На замечания учителей парень не реагировал, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
В ответ на эти действия 22 человека подписали жалобу, направленную министру образования края, прокурору Юрию Немкину, уполномоченной по правам ребенка Светлане Адаменко и губернатору Владимиру Владимирову. Сама гимназия официально отрицает наличие проблем, что было указано в сообщении.
Следственный комитет Ставрополья уже начал уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.