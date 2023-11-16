Народную дружину начали набирать в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Железнодорожном районе Ростова власти решили собрать народную дружину. Она будет помогать полиции охранять порядок на массовых мероприятиях и поддерживать безопасность на дорогах. Также добровольцев задействуют в поиске пропавших без вести.
В дружинников принимают только совершеннолетних граждан России, которые «по своим моральным качествам, физической подготовке и состоянию здоровья способные выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан».
Не возьмут в дружину ранее судимых и иностранцев.
Потенциальных добровольцев просят связаться с администрацией Железнодорожного района по телефону 8 (863) 222-48-78.
Ранее сообщалось, что в Таганроге могут создать народные дружины.