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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

Добровольцев решили набирать в народную дружину Железнодорожного района Ростова

Народную дружину начали набирать в Ростове-на-Дону

16 ноября 2023, 07:20
Фото: 1MI
Добровольцев решили набирать в народную дружину Железнодорожного района Ростова
Добровольцев решили набирать в народную дружину Железнодорожного района Ростова, об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В Железнодорожном районе Ростова власти решили собрать народную дружину. Она будет помогать полиции охранять порядок на массовых мероприятиях и поддерживать безопасность на дорогах. Также добровольцев задействуют в поиске пропавших без вести.

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В дружинников принимают только совершеннолетних граждан России, которые «по своим моральным качествам, физической подготовке и состоянию здоровья способные выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан».

Не возьмут в дружину ранее судимых и иностранцев.

Потенциальных добровольцев просят связаться с администрацией Железнодорожного района по телефону 8 (863) 222-48-78.

Ранее сообщалось, что в Таганроге могут создать народные дружины.

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