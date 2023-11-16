«Нас просто душат»: фермеры Ростовской области жалуются на поборы при сдаче молока

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В редакцию RostovGazeta обратились жители Сальского района, имеющие личные подсобные хозяйства. Люди жалуются на новые траты, возникшие из-за полученных результатов анализа молока. Селяне подозревают, что результаты анализов не соответствуют действительности.
Напомним, что личные подсобные хозяйства (ЛПХ) — это не бизнес. Собственники ЛПХ производят и перерабатывают продукты для своих собственных нужд. Продавать могут только излишки. У фермеров ЛПХ, по закону, не может быть громадного поголовья — общее количество крупного рогатого скота у них, как правило, не превышает двух голов.
«Как и все ЛПХ я сдаю излишки молока. Делаю все, как положено. Коровки мои с прививками. Каждые полгода берется анализ крови на различные болезни. За все это приходится платить. Мы справлялись. Но недавно появились нововведения», — отмечает жительница Сальского района Светлана [имя изменено по ее просьбе — прим. редакции].
По словам дончанки, всех собственников ЛПХ обязали один раз в три месяца сдавать молоко на выявление антибиотика. Стоимость такого анализа — порядка 700 рублей.
Казалось бы, ничего вопиющего в этом нет. В магазинах донского края нередко обнаруживают молоко с антибиотиками. Поэтому тщательный контроль однозначно не помешает.
Собственники ЛПХ с пониманием отнеслись к необходимости анализа на антибиотики в молоке. Только вот полученный результат этих анализов многих обескуражил.
«Я сдала молоко моей коровки на Станцию по борьбе с болезнями животных, которая находится в Сальске на улице Ворошилова, 93. А ответ пришел, что в молоке нашли антибиотик», — сообщает Светлана.
Труженица села добавляет, что такого просто не может быть. Во-первых, собеседница уверена, что ее корова ничем не болела и никакие лекарства не получала. А во-вторых, Светлана подчеркивает, что организация, которая принимает молоко, тоже берет анализы и на антибиотик, на кислотность и на жир. И эта организация, на ее взгляд, как никто другой, заинтересована в качестве молока.
«Так вот по результатам анализа этой организации, молоко моей коровы было чистым, и никакого антибиотика в нем не было. А на станции обнаружили антибиотик. Как возможно, что молоко — одно, а результаты анализа разные?» — сокрушается жительница Сальского района.
Подозрения селянки усугубили и слова водителя, который принимал молоко на анализ. Он рассказал, что только на его участке сбора антибиотик в молоке обнаружили у 20 собственников ЛПХ.
«Конечно же, обнаружение антибиотика в молоке можно списать на ошибку при проведении анализа. Но извините, разве ошибка могла случиться 20 раз? Это очень странно», — полагает Светлана.
Селяне делятся подозрением, что таким образом, лаборатория якобы пытается зарабатывать деньги на анализах. Ведь многие фермеры теперь не смогут реализовать сырье, и будут вынуждены повторно проводить анализ.
«Я ездила на станцию, чтобы разобраться, как такое получилось. Но директор отказалась со мной разговаривать. А женщина в окошке посоветовала повторно сделать анализ. То есть снова заплатить за него деньги! Создается ощущение, будто здесь появилась „золотая жила“ по зарабатыванию денег на таких, как я. Теперь мне не дают справку — разрешение на сдачу молока. Куда жаловаться и где искать защиты — неизвестно», — сокрушается Светлана.
Еще одно недоумение фермеров вызывают установленные сроки по выявлению антибиотика в молоке — раз в три месяца.
«В случае лечения животного, антибиотик из молока пропадает уже через месяц. А контрольный анализ берут только один раз в три месяца. Где логика?» — возмущаются селяне.
Собственники ЛПХ уточняют, что молоко у них скупают по 27 рублей за литр. Однако платить за его производство и реализацию приходится совсем иные суммы.
По словам собеседников, много денег уходит на анализы крови и прививки животного, на сено, на зерно, за аренду пастбища. А теперь еще прибавились траты за повторный анализ молока.
«Нас просто душат. Другого способа, кроме как продать коров, у нас не остается», — жалуются сельские труженики Сальского района.
Корреспондент RostovGazeta выяснил, что не во всех районах донского края производители молока сталкиваются с подобной проблемой. В частности, селяне Веселовского района, сообщили, что никаких проблем с анализом молока на антибиотик у них нет.
«Мы тоже обязательно сдаем молоко на выявление антибиотика. Знаете, у переработчиков сейчас случаются проблемы с молоком, поэтому его тщательно проверяют. Но нас бог миловал. Наши коровки не болеют. И антибиотиков в молоке, понятное дело, не обнаруживают», — подчеркнула производитель молока Веселовского района, не пожелавшая публиковать свое имя.
В ветеринарной лаборатории Сальского филиала ГБУ Ростовской области Станции по борьбе с болезнями животных заверили, что никакой ошибки при проведении анализа молока быть не может. Тесты для исследований приобретаются у законных поставщиков, с действующими сертификатами и сроками годности.
«А антибиотики в молоке обнаруживаются не только при лечении животных, но и при кормлении некачественным сеном. В сене, когда идет плесневение, образуются естественные антибиотики», — разъяснили в лаборатории.
Эксперт посоветовала собственникам ЛПХ тщательно следить за кормлением животных и отбором проб.
«А если есть недоверие к результатам анализа, то можно параллельно провести контрольное исследование в других лабораториях. И только тогда судить о достоверности результатов, а не утверждать голословно», — подчеркнули в лаборатории.
Представитель ветеринарной службы Ростовской области, на условии полной анонимности, сообщил корреспонденту RostovGazeta, что хорошо знаком с руководителем ветеринарной службы Сальского района.
«В любом районе донского края могли набедокурить, а в Сальском — вряд ли. Тут все делается по букве закона», — заявил собеседник.
На вопрос корреспондента о разнящихся результатах анализов молока, и о том, что корова не получала лечение антибиотиками, чиновник сообщил, что не верит никому.
«Официально я это озвучивать не могу. Но среди организаций — скупщиков молока, встречаются непорядочные люди. Взял молока, добавил пальмы и из ста литров получил двести. А потом жалуется на ветеринаров, что те, дескать, не дают справку на продукцию. А как ее дать? Если по технологии из 100 литров сырья должно получится лишь 10 килограммов продукции, а справку он собрался получать на 200 килограммов? Также и собственники ЛПХ. Они заинтересованы в реализации молока. А коровка могла запросто приболеть. Тем более, сейчас сезон», — высказал точку зрения представитель ветеринарной службы региона.
Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции (АККОР) Ростовской области Александр Родин сообщил корреспонденту RostovGazeta, что обеспокоен ситуацией, сложившейся в селах.
Собеседник напоминает, что реформа 1989 года была направлена на развитие малого предпринимательства — фермерства. Тогда, по его словам, на крупные животноводческие проекты и комплексы попросту не было денег.
Однако со временем курс изменился на поддержку крупного бизнеса и холдингов. И сегодня животноводство у простых сельских тружеников уже не считается привлекательным способом заработка для сытой жизни.
«Требования, которые применяются к ЛПХ, не дают людям выживать», — комментирует Александр Родин.
Собеседник добавляет, что сельские территории нуждаются в развитии, в обеспечении занятости населения. Однако, по его словам, этого не происходит.
«Вы видели результаты Всероссийской переписи населения? А еще есть результаты сельскохозяйственной микропереписи с данными по развитию фермерских хозяйств и других малых форм. Все это сокращается. И это очень опасная тенденция», — говорит эксперт.
Спикер уверен в необходимости пересмотра курса в сторону поддержки малого бизнеса.
«Для успешной работы фермеров, самозанятых и собственников ЛПХ, нужно, чтобы представители малого бизнеса сами были у руля ветеринарных лабораторий и отвечали за качество. По сути, это должна быть консультационная служба для малого бизнеса, а отнюдь не то, что мы имеем сейчас. Сегодня мы готовим ряд предложений по изменению ситуации в хуторах и селах», — резюмирует собеседник.
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