«Нас просто душат»: фермеры Ростовской области жалуются на поборы при сдаче молока

«Официально я это озвучивать не могу. Но среди организаций — скупщиков молока, встречаются непорядочные люди. Взял молока, добавил пальмы и из ста литров получил двести. А потом жалуется на ветеринаров, что те, дескать, не дают справку на продукцию. А как ее дать? Если по технологии из 100 литров сырья должно получится лишь 10 килограммов продукции, а справку он собрался получать на 200 килограммов? Также и собственники ЛПХ. Они заинтересованы в реализации молока. А коровка могла запросто приболеть. Тем более, сейчас сезон», — высказал точку зрения представитель ветеринарной службы региона.