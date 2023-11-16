Обыски начались в Советском районном суде в Ростове-на-Дону 16 ноября

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
По информации канала, обыски начались утром в четверг, 16 ноября, так как некоторых сотрудников якобы заподозрили в коррупции. Но кого именно это касается, пока не раскрывается.
«Также сотрудников подозревают в продажных судебных решениях в интересах некоторых бизнесменов», — уточнил канал.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее СМИ писали, что более 20 судей из Ростовской области ушли в отставку за 4 месяца. А до этого в регионе начался ряд обысков и задержаний в судебной системе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.