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Published Сегодня, 07:11

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Обыски начались в Советском районном суде в Ростове-на-Дону 16 ноября

Обыски начались в Советском районном суде в Ростове-на-Дону 16 ноября

16 ноября 2023, 07:11
Фото: 1MI
Обыски начались в Советском районном суде в Ростове-на-Дону 16 ноября
В Ростове-на-Дону в здании Советского районного суда с утра проводятся обыски, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, обыски начались утром в четверг, 16 ноября, так как некоторых сотрудников якобы заподозрили в коррупции. Но кого именно это касается, пока не раскрывается.

«Также сотрудников подозревают в продажных судебных решениях в интересах некоторых бизнесменов», — уточнил канал.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее СМИ писали, что более 20 судей из Ростовской области ушли в отставку за 4 месяца. А до этого в регионе начался ряд обысков и задержаний в судебной системе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Обыски#Обыски у ростовских судей#Происшествия
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