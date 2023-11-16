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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Обыски проходят в домах у судей в Ростове-на-Дону 16 ноября

Обыски проходят в домах у судей в Ростове-на-Дону 16 ноября

16 ноября 2023, 07:27
Фото: Midjourney
Обыски проходят в домах у судей в Ростове-на-Дону 16 ноября
В Ростове-на-Дону по местам жительства и на работе судей с утра проводятся обыски, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал написал, что 16 ноября обыски начались в Советском районном суде и могут быть связаны с якобы обвинением в коррупции председателя суда.

«Обыски проводятся дома и на работе у трех судей и бизнесмена Караханова Л.В. В отношении него возбудили уголовное дело за дачу взятки за нужное судебное решение», — уточняет канал, но подтверждений этого нет.

Обыски начались в Советском районном суде в Ростове-на-Дону 16 ноября
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Отмечается, что предпринимателя могут доставить в Москву для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Решение о возбуждении уголовного дела против судей будет принято после получения согласия Высшей квалификационной коллегии судей.

Официальной информации об обысках пока не поступало. Данные уточняются.

Ранее эксперт предупредил о новых кадровых чистках и задержаниях в Ростовской области. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.

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