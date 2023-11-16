Обыски проходят в домах у судей в Ростове-на-Дону 16 ноября

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Канал написал, что 16 ноября обыски начались в Советском районном суде и могут быть связаны с якобы обвинением в коррупции председателя суда.
«Обыски проводятся дома и на работе у трех судей и бизнесмена Караханова Л.В. В отношении него возбудили уголовное дело за дачу взятки за нужное судебное решение», — уточняет канал, но подтверждений этого нет.
Отмечается, что предпринимателя могут доставить в Москву для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Решение о возбуждении уголовного дела против судей будет принято после получения согласия Высшей квалификационной коллегии судей.
Официальной информации об обысках пока не поступало. Данные уточняются.
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