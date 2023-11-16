«Перенести выходные на май»: 15% ростовчан проголосовали против новогодних каникул

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Новогодние праздники в 2024 году в России продлятся десять дней — с 30 декабря по 8 января. 60% опрошенных ростовчан заявили, что рады продолжительным выходным, так как смогут отдохнуть от работы и провести время с семьей.
Еще 15% опрошенных посчитали десятидневный отдых в январе чрезмерным. Они предложили перенести часть праздничных дней на май.
Равнодушно к новогодним праздникам относятся 17% ростовчан, работающих в сменном графике.
Также, согласно опросам, длинным новогодним праздникам больше рады респонденты до 34 лет (69%). Женщинам нерабочая январская декада нравится больше, чем мужчинам (66 и 55% соответственно).
Ранее сообщалось, что к Новому году две елки высотой с семиэтажный дом установят в Ростове.