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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Длинным новогодним праздникам рады 60% ростовчан

«Перенести выходные на май»: 15% ростовчан проголосовали против новогодних каникул

16 ноября 2023, 11:40
Фото: 1MI
Длинным новогодним праздникам рады 60% ростовчан

Каждый шестой ростовчанин не рад новогодним каникулам

Длинным новогодним праздникам рады 60% ростовчан, еще 15% предпочли бы перенести выходные дни на май, следует из опроса, проведенного Superjob.

Новогодние праздники в 2024 году в России продлятся десять дней — с 30 декабря по 8 января. 60% опрошенных ростовчан заявили, что рады продолжительным выходным, так как смогут отдохнуть от работы и провести время с семьей.

Еще 15% опрошенных посчитали десятидневный отдых в январе чрезмерным. Они предложили перенести часть праздничных дней на май.

Равнодушно к новогодним праздникам относятся 17% ростовчан, работающих в сменном графике.

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Также, согласно опросам, длинным новогодним праздникам больше рады респонденты до 34 лет (69%). Женщинам нерабочая январская декада нравится больше, чем мужчинам (66 и 55% соответственно).

Ранее сообщалось, что к Новому году две елки высотой с семиэтажный дом установят в Ростове.

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