«Подозрение на взятки»: что известно об обысках в Советском районном суде Ростова

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Издание выяснило, что их интересует председатель суда Елена Коблева и трое судей, которые якобы могут быть замешаны в коррупции. Говорится, что обыски провели также у них дома.
«В данный момент возбуждено одно уголовное дело, а фигурантом является бизнесмен Леонид Караханов. Ему вменяют дачу взятки, чтобы суд вынес определенное решение», — объяснило издание.
По некоторым данным, предпринимателя должны доставить в Москву, чтобы избрать меру пресечения.
Тем временем, 1Rnd сообщило, что в суде рассматривали конфликт владельцев ростовского производителя оборудования для пищевой промышленности АО «Продмаш». По данным издания, гендиректором предприятия является как раз Леонид Караханов.
Добавим, что официально обыски и уголовное дело не комментировали.