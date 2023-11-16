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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

В Ростове-на-Дону назвали подробности обысков в Советском районном суде

«Подозрение на взятки»: что известно об обысках в Советском районном суде Ростова

16 ноября 2023, 09:59
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону назвали подробности обысков в Советском районном суде
В Ростове-на-Дону с самого утра четверга, 16 ноября, силовики нагрянули в здание Советского районного суда для проведения обысков, пишет ТАСС.

Издание выяснило, что их интересует председатель суда Елена Коблева и трое судей, которые якобы могут быть замешаны в коррупции. Говорится, что обыски провели также у них дома.

«В данный момент возбуждено одно уголовное дело, а фигурантом является бизнесмен Леонид Караханов. Ему вменяют дачу взятки, чтобы суд вынес определенное решение», — объяснило издание.

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По некоторым данным, предпринимателя должны доставить в Москву, чтобы избрать меру пресечения.

Тем временем, 1Rnd сообщило, что в суде рассматривали конфликт владельцев ростовского производителя оборудования для пищевой промышленности АО «Продмаш». По данным издания, гендиректором предприятия является как раз Леонид Караханов.

Добавим, что официально обыски и уголовное дело не комментировали.

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