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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Председателя Советского райсуда в Ростове заподозрили в коррупции

Председателя Советского райсуда в Ростове-на-Дону заподозрили в коррупции

16 ноября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Председателя Советского райсуда в Ростове заподозрили в коррупции
Председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону и еще троих судей заподозрили в коррупции, сообщает ТАСС.

По информации издания, сейчас оперативники проводят у них обыски, в том числе на работе. Мероприятия начались утром в четверг, 16 ноября.

«Пока фигурантом уголовного дела стал бизнесмен Леонид Караханов, ему вменяют передачу взятки за нужное судебное решение. Его должны доставить в Москву для избрания меры пресечения», — пишет издание.

Стали известны причины обысков в Советском районном суде в Ростове-на-Дону
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Добавим, что официальных комментариев по этому поводу не было, сейчас вся информация уточняется. Подробности возможных обысков не раскрываются на данный момент.

Ранее эксперт Михайлов рассказал, с чем связаны обыски в Советском суде Ростова. Ознакомиться с материалом на эту тему можно по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обыски#Обыски у ростовских судей
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