Председателя Советского райсуда в Ростове-на-Дону заподозрили в коррупции

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По информации издания, сейчас оперативники проводят у них обыски, в том числе на работе. Мероприятия начались утром в четверг, 16 ноября.
«Пока фигурантом уголовного дела стал бизнесмен Леонид Караханов, ему вменяют передачу взятки за нужное судебное решение. Его должны доставить в Москву для избрания меры пресечения», — пишет издание.
Добавим, что официальных комментариев по этому поводу не было, сейчас вся информация уточняется. Подробности возможных обысков не раскрываются на данный момент.
Ранее эксперт Михайлов рассказал, с чем связаны обыски в Советском суде Ростова. Ознакомиться с материалом на эту тему можно по ссылке.