РЭО построит пять объектов обращения с ТКО в Амурской области

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
На этой встрече был подписан договор о совместном воплощении в жизнь проектов по созданию и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО на территории Амурской области, пишет 56orb.ru.
В документе говорится, что РЭО и администрация Амурской области будут определять источники финансирования инвестпроектов, а также проводить мероприятия по повышению инвестпривлекательности Амурской области для создания инфраструктуры по обращению с ТКО. При этом Российский экологический оператор может поддержать эти проекты.
Денис Буцаев отметил, что в Амурской области имеется сложность по доступу к ряду населённых пунктов. Из-за этого здесь требуется особый подход к созданию и развитию инфраструктуры обращения с ТКО.
Руководитель РЭО рассказал, что федеральный план предусматривает создание в регионе 5 комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год и утилизации — 54 тысячи тонн. Создание новых объектов позволит региону достигнуть целей Указа Президента РФ № 474.
Василий Орлов, в свою очередь, заявил, что Российский экологический оператор обладает ценным опытом по созданию и развитию инфраструктуры обращения с ТКО в разных субъектах Российской Федерации и поможет реализовать перспективные проекты по переработке отходов в Амурской области.
Отмечается, что создание современной инфраструктуры обращения с отходами в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в России.