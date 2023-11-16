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РЭО построит пять объектов обращения с ТКО в Амурской области

РЭО построит пять объектов обращения с ТКО в Амурской области

16 ноября 2023, 12:39
Фото: 1MI
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Амурской области Василий Орлов встретились для обсуждения деталей инвестиционных проектов, связанных с формированием инфраструктуры обращения с ТКО в регионе.

На этой встрече был подписан договор о совместном воплощении в жизнь проектов по созданию и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО на территории Амурской области, пишет 56orb.ru.

В документе говорится, что РЭО и администрация Амурской области будут определять источники финансирования инвестпроектов, а также проводить мероприятия по повышению инвестпривлекательности Амурской области для создания инфраструктуры по обращению с ТКО. При этом Российский экологический оператор может поддержать эти проекты.

Денис Буцаев отметил, что в Амурской области имеется сложность по доступу к ряду населённых пунктов. Из-за этого здесь требуется особый подход к созданию и развитию инфраструктуры обращения с ТКО.

Руководитель РЭО рассказал, что федеральный план предусматривает создание в регионе 5 комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год и утилизации — 54 тысячи тонн. Создание новых объектов позволит региону достигнуть целей Указа Президента РФ № 474.

Василий Орлов, в свою очередь, заявил, что Российский экологический оператор обладает ценным опытом по созданию и развитию инфраструктуры обращения с ТКО в разных субъектах Российской Федерации и поможет реализовать перспективные проекты по переработке отходов в Амурской области.

Отмечается, что создание современной инфраструктуры обращения с отходами в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в России.

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