РЭО построит пять объектов обращения с ТКО в Амурской области

В документе говорится, что РЭО и администрация Амурской области будут определять источники финансирования инвестпроектов, а также проводить мероприятия по повышению инвестпривлекательности Амурской области для создания инфраструктуры по обращению с ТКО. При этом Российский экологический оператор может поддержать эти проекты.