Ростовчанам рассказали, как часто они остаются без света из-за аварий

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Telegram-канал запустила компания «Донэнерго», которая пишет о происходящих проблемах на электросетях. Ростовчан предупреждают о технологических нарушениях и улицах, которые оказались в зоне ограничения.
Судя по количеству публикаций, аварийные ситуации на сетях регистрируют в городе регулярно. Одна из них произошла в ночь на четверг, 16 ноября, из-за чего без света оставались жители проспекта 40-летия Победы, улиц Вересаева и Златоустовская.
Добавим, что информацию о технологических нарушениях можно также получить по Единому номеру горячей линии.
Ранее стало известно, что тарифы на электричество хотят пересмотреть в Ростовской области.