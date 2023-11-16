Ростовчанам рассказали, как часто они остаются без света из-за аварий

Судя по количеству публикаций, аварийные ситуации на сетях регистрируют в городе регулярно. Одна из них произошла в ночь на четверг, 16 ноября, из-за чего без света оставались жители проспекта 40-летия Победы, улиц Вересаева и Златоустовская.