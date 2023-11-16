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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Жителей Ростова-на-Дону решили оповещать об аварийных отключениях света

Ростовчанам рассказали, как часто они остаются без света из-за аварий

16 ноября 2023, 08:04
Фото: 1MI
Жителей Ростова-на-Дону решили оповещать об аварийных отключениях света

Жителей Ростова-на-Дону решили оповещать об аварийных отключениях света

Жителей Ростова-на-Дону через Telegram оповещают об отключениях электричества, которые произошли во время аварий.

Telegram-канал запустила компания «Донэнерго», которая пишет о происходящих проблемах на электросетях. Ростовчан предупреждают о технологических нарушениях и улицах, которые оказались в зоне ограничения.

Судя по количеству публикаций, аварийные ситуации на сетях регистрируют в городе регулярно. Одна из них произошла в ночь на четверг, 16 ноября, из-за чего без света оставались жители проспекта 40-летия Победы, улиц Вересаева и Златоустовская.

Будем экономить? : тарифы на электричество хотят пересмотреть в Ростовской области
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Добавим, что информацию о технологических нарушениях можно также получить по Единому номеру горячей линии.

Ранее стало известно, что тарифы на электричество хотят пересмотреть в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Электричество в Ростове
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