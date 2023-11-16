Ростовчанина, расчленившего с женой дочь-младенца, оставят в СИЗО до декабря

Громкое убийство всколыхнуло Ростов-на-Дону в конце апреля. Изначально супруги сообщали, что девочку у них якобы похитили прямо из квартиры при весьма странных обстоятельствах. Следователей показания родителей смутили. Во время обыска в морозилке супругов нашли останки тела собственной дочки. Вскоре супруги сознались в убийстве и были заключены под стражу. По предварительной версии, Майборода, вернувшись домой, ругался с женой и захотел ударить ее ногой, однако каким-то образом угадил в голову младенцу. Чтобы скрыть следы убийства, родители решили расчленить тело дочки.