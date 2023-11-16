Ростовчанина, расчленившего с женой дочь-младенца, оставят в СИЗО до декабря

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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В Ростове суд продлит меру пресечения 33-летнему Якову Майбороде. Заседание, как сообщает «Московский комсомолец», пройдет 28 ноября. Мужчину подозревают в убийстве и расчленении 8-месячной дочки.
В деле ранее фигурировала и 23-летняя жена Майбороды. Она также участвовала в убийстве ребенка, однако о том, будет ли изменена или продлена ее мера пресечения, не сообщается.
Громкое убийство всколыхнуло Ростов-на-Дону в конце апреля. Изначально супруги сообщали, что девочку у них якобы похитили прямо из квартиры при весьма странных обстоятельствах. Следователей показания родителей смутили. Во время обыска в морозилке супругов нашли останки тела собственной дочки. Вскоре супруги сознались в убийстве и были заключены под стражу. По предварительной версии, Майборода, вернувшись домой, ругался с женой и захотел ударить ее ногой, однако каким-то образом угадил в голову младенцу. Чтобы скрыть следы убийства, родители решили расчленить тело дочки.