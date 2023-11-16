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Жителя Ростова, подозреваемого в убийстве дочки-младенца, оставят в СИЗО до конца ноября

Ростовчанина, расчленившего с женой дочь-младенца, оставят в СИЗО до декабря

16 ноября 2023, 08:30
Фото: 1MI
Жителя Ростова, подозреваемого в убийстве дочки-младенца, оставят в СИЗО до конца ноября
Жителя Ростова, подозреваемого в убийстве и расчленении дочки-младенца, оставят в СИЗО до конца ноября, пишут СМИ.

В Ростове суд продлит меру пресечения 33-летнему Якову Майбороде. Заседание, как сообщает «Московский комсомолец», пройдет 28 ноября. Мужчину подозревают в убийстве и расчленении 8-месячной дочки.

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В деле ранее фигурировала и 23-летняя жена Майбороды. Она также участвовала в убийстве ребенка, однако о том, будет ли изменена или продлена ее мера пресечения, не сообщается.

Громкое убийство всколыхнуло Ростов-на-Дону в конце апреля. Изначально супруги сообщали, что девочку у них якобы похитили прямо из квартиры при весьма странных обстоятельствах. Следователей показания родителей смутили. Во время обыска в морозилке супругов нашли останки тела собственной дочки. Вскоре супруги сознались в убийстве и были заключены под стражу. По предварительной версии, Майборода, вернувшись домой, ругался с женой и захотел ударить ее ногой, однако каким-то образом угадил в голову младенцу. Чтобы скрыть следы убийства, родители решили расчленить тело дочки.

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