Ростовская область приобретет шесть пассажирских скоростных судов

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Первые суда «Валдай» поступят в этом году, один уже доставили и его протестировали. В следующем году они начнут работать на постоянных речных маршрутах по реке Дон.
«Мы говорим сегодня о шести судах, включая 2026 год. Сейчас необходимо подготовить причальную инфраструктуру там, где требуется», — рассказал губернатор Василий Голубев.
Он добавил, что в дальнейшем планируется приобретать более вместительные суда. По его словам, такой транспорт будет востребованным у местных жителей.
Ранее стало известно, что в Ростовской области закупили почти 160 автобусов на замену изношенному транспорту. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.