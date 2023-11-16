rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Ростовская область приобретет шесть пассажирских скоростных судов

Ростовская область приобретет шесть пассажирских скоростных судов

16 ноября 2023, 12:08
Фото: 1MI
Ростовская область приобретет шесть пассажирских скоростных судов
Ростовская область планирует приобрести шесть судов в рамках возобновления водных пассажирских перевозок, сообщили в правительстве региона.

Первые суда «Валдай» поступят в этом году, один уже доставили и его протестировали. В следующем году они начнут работать на постоянных речных маршрутах по реке Дон.

«Мы говорим сегодня о шести судах, включая 2026 год. Сейчас необходимо подготовить причальную инфраструктуру там, где требуется», — рассказал губернатор Василий Голубев.

Власти Ростовской области рассказали, куда запустят первые пассажирские суда
Узнать подробнее

Он добавил, что в дальнейшем планируется приобретать более вместительные суда. По его словам, такой транспорт будет востребованным у местных жителей.

Ранее стало известно, что в Ростовской области закупили почти 160 автобусов на замену изношенному транспорту. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Корабль#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29