Ростовские хирурги спасли пациента от серьезной угрозы

Александр Бабушкин, 34-летний житель станицы Кировской в Ростовской области, всегда был крепким мужчиной, готовым к физическому труду. Он самостоятельно построил дом для своей семьи, но не подозревал, что в молодом возрасте его жизнь окажется под угрозой.