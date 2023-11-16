Ростовские хирурги спасли пациента от серьезной угрозы

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Появление трудностей с дыханием, постоянное чувство удушья, истощение и слабость внезапно стали повседневностью для Александра. Он даже не осознавал, что его здоровье находится под серьезной угрозой, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Семья начала активно искать помощи, и благодаря внимательному врачу Александр был направлен в Ростовский медуниверситет. Там ему поставили ужасающий диагноз: увеличенная щитовидная железа гигантских размеров оказывала давление на трахею. Без операции шансы на спасение были мизерными.
Три часа напряженной операции, проведенной командой врачей во главе с руководителем бригады Станиславом Лукьяновым стали решающим моментом. Хирурги Карина Бликян и Полина Коноваленко, анестезиолог Жанна Руденко и эндоскопист Андрей Скуратов боролись за жизнь Александра.
После операции Бабушкин быстро оправился. После наркоза он уже мог пить воду, а через несколько часов наслаждался нормальным приемом пищи и мог разговаривать.