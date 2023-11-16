Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В четверг, 16 ноября, спасатели объявили, что с территорий Донбасса вернулись саперы Донского спасательного центра МЧС России.
Специалисты с августа выполняли миссию по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, которые могут нести потенциальную опасность для населения.
Миссия длилась 83 дня, за это время саперы проверили более 30 гектаров земли и обезвредили более 800 боеприпасов, расположенных как на территории сельхозугодий, так и рядом с объектами энергетической и транспортной инфраструктуры, а также ликвидировали минные поля.
Встреча саперов с караваями и оркестром прошла в пункте постоянной дислокации в поселке Ковалевка.
Ранее сапер из Ростовской области без ноги вернулся в зону СВО ради помощи коллегам.