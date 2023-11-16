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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса

Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса

16 ноября 2023, 12:23
Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса

После миссии в Ростовскую область из Донбасса вернулись саперы

В Ростовской области встретили саперов, которые в течение 83 дней выполняли миссию по обезвреживанию взрывоопасных предметов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В четверг, 16 ноября, спасатели объявили, что с территорий Донбасса вернулись саперы Донского спасательного центра МЧС России.

Специалисты с августа выполняли миссию по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, которые могут нести потенциальную опасность для населения.

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Миссия длилась 83 дня, за это время саперы проверили более 30 гектаров земли и обезвредили более 800 боеприпасов, расположенных как на территории сельхозугодий, так и рядом с объектами энергетической и транспортной инфраструктуры, а также ликвидировали минные поля.

Видео: МЧС России по Ростовской области / mchs.gov.ru/

Встреча саперов с караваями и оркестром прошла в пункте постоянной дислокации в поселке Ковалевка.

Ранее сапер из Ростовской области без ноги вернулся в зону СВО ради помощи коллегам.

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