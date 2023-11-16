Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса

Миссия длилась 83 дня, за это время саперы проверили более 30 гектаров земли и обезвредили более 800 боеприпасов, расположенных как на территории сельхозугодий, так и рядом с объектами энергетической и транспортной инфраструктуры, а также ликвидировали минные поля.