rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:04

Published Вчера, 15:04

Modified Вчера, 15:04

Updated Вчера, 15:04

Шандалович сообщил о принятии проекта бюджета Карелии на 2024 год в первом чтении

Шандалович сообщил о принятии проекта бюджета Карелии на 2024 год в первом чтении

16 ноября 2023, 15:04
Фото: ЗС Карелии
Председатель парламента Элиссан Шандалович отчитался о принятии депутатами Законодательного собрания проекта закона «О бюджете Республики Карелия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в первом чтении.

Как сообщает karelinform.ru, в проекте закона прописано, что доходы бюджета в следующем году составят 68,7 миллиарда рублей, при этом расходы запланированы в размере 67 миллиардов рублей. Это означает, что профицит будет достигать 1,7 миллиарда рублей.

Приоритетами бюджета являются: заработные платы бюджетников, социальное обеспечение жителей региона, воплощение национальных, а также новых инвестиционных и инфраструктурных инициатив.

Элиссан Шандалович, выполняя роль председателя Законодательного собрания республики, отметил, что бюджет служит для решения двух приоритетных задач — это исполнение всех социальных обязательств, которые предусмотрены местными и федеральными нормативными актами, и развитие региона в целом.

В рамках второго чтения бюджета ведущие параметры документа планируется откорректировать с учетом дополнительного финансирования из федеральной казны.

Спикер парламента также уточнил, что 16 ноября в Государственной думе при принятии проекта федерального бюджета во втором чтении удалось решить вопрос с выделением финансирования на строительство онкологического диспансера в столице региона.

Элиссан Шандалович уточняет, что средства на строительство медучреждения в бюджете еще не прописаны, но их планируют выделить — благодаря инициативе карельского депутата в Государственной думе Валентины Николаевны Пивненко. Он пообещал, что положительной динамики удастся добиться и по другим важным социальным направлениям.

В проекте регионального закона прописано, что более 42 миллиардов рублей, то есть 63% от суммарного объема расходов, будет направлено на реализацию социальных нужд. На воплощение 11 нацпроектов передадут 10,5 миллиарда рублей, из которых 6,2 миллиарда рублей — средства федеральной казны. Расходы дорожного фонда при этом составят 12,8 миллиарда рублей.

Председатель Заксобрания назвал региональный бюджет живым документом, так как с момента первого чтения законопроекта в него неоднократно вносятся изменения и к концу года утвержденный бюджет может принять совсем иную форму.

Второе чтение проекта бюджета Карелии пройдет 7 декабря.

Подпишитесь
«Продолжат размножаться»: зоолог Ерофеева о нашествии тараканов в Ростове
Сегодня, 11:28
Под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли труп
Сегодня, 11:02
УФАС завершило проверку производителей курятины на Дону после роста цен
Сегодня, 10:42
«Только этого не хватало»: ростовчане увидели в городе торнадо
Сегодня, 10:37
Более 140 млн рублей потратят на обновление станции Ростов-Товарный до 2025 года
Сегодня, 10:24
Информацию о сим-картах ростовчан могут разместить на Госуслугах
Сегодня, 09:46