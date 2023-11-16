Шандалович сообщил о принятии проекта бюджета Карелии на 2024 год в первом чтении

Posted Вчера, 15:04
Published Вчера, 15:04
Modified Вчера, 15:04
Updated Вчера, 15:04
Как сообщает karelinform.ru, в проекте закона прописано, что доходы бюджета в следующем году составят 68,7 миллиарда рублей, при этом расходы запланированы в размере 67 миллиардов рублей. Это означает, что профицит будет достигать 1,7 миллиарда рублей.
Приоритетами бюджета являются: заработные платы бюджетников, социальное обеспечение жителей региона, воплощение национальных, а также новых инвестиционных и инфраструктурных инициатив.
Элиссан Шандалович, выполняя роль председателя Законодательного собрания республики, отметил, что бюджет служит для решения двух приоритетных задач — это исполнение всех социальных обязательств, которые предусмотрены местными и федеральными нормативными актами, и развитие региона в целом.
В рамках второго чтения бюджета ведущие параметры документа планируется откорректировать с учетом дополнительного финансирования из федеральной казны.
Спикер парламента также уточнил, что 16 ноября в Государственной думе при принятии проекта федерального бюджета во втором чтении удалось решить вопрос с выделением финансирования на строительство онкологического диспансера в столице региона.
Элиссан Шандалович уточняет, что средства на строительство медучреждения в бюджете еще не прописаны, но их планируют выделить — благодаря инициативе карельского депутата в Государственной думе Валентины Николаевны Пивненко. Он пообещал, что положительной динамики удастся добиться и по другим важным социальным направлениям.
В проекте регионального закона прописано, что более 42 миллиардов рублей, то есть 63% от суммарного объема расходов, будет направлено на реализацию социальных нужд. На воплощение 11 нацпроектов передадут 10,5 миллиарда рублей, из которых 6,2 миллиарда рублей — средства федеральной казны. Расходы дорожного фонда при этом составят 12,8 миллиарда рублей.
Председатель Заксобрания назвал региональный бюджет живым документом, так как с момента первого чтения законопроекта в него неоднократно вносятся изменения и к концу года утвержденный бюджет может принять совсем иную форму.
Второе чтение проекта бюджета Карелии пройдет 7 декабря.