Шандалович сообщил о принятии проекта бюджета Карелии на 2024 год в первом чтении

В проекте регионального закона прописано, что более 42 миллиардов рублей, то есть 63% от суммарного объема расходов, будет направлено на реализацию социальных нужд. На воплощение 11 нацпроектов передадут 10,5 миллиарда рублей, из которых 6,2 миллиарда рублей — средства федеральной казны. Расходы дорожного фонда при этом составят 12,8 миллиарда рублей.