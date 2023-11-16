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Posted Вчера, 17:24

Published Вчера, 17:24

Modified Вчера, 17:26

Updated Вчера, 17:26

Синоптик Тишковец предупредил дончан о надвигающемся снегопаде

Синоптик Тишковец предупредил дончан о надвигающемся снегопаде

16 ноября 2023, 17:24
Фото: Midjourney
Синоптик Тишковец предупредил дончан о надвигающемся снегопаде
В южной части Ростовской области ожидаются снегопады, об этом дончан предупредил синоптик Евгений Тишковец.

Портал «Rostov.ru» объявил, что в ближайшие дни жителей южных муниципалитетов Ростовской области ожидают снегопады. Подобным прогнозом поделился синоптик Евгений Тишковец.

Специалист центра погоды «Фобос» утверждает, что конец ноября встретит дончан похолоданием. Ночью температура воздуха не будет подниматься выше +3 градусов, а днем максимальная температура составит +9 градусов.

Резкое ухудшение погоды ожидается в Ростовской области в ночь на 16 ноября
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При этом похолодание стоит ожидать уже 24 ноября, когда заморозки продвинутся к югу России на 1,1 тысячи километров — от Верхневолжья до низовья Дона.

В настоящий момент в Ростовской области сохраняется пасмурная и дождливая погода, а колебания температуры в течение суток составляют около 18 градусов — от -6 до +11°C.

Ранее ростовчан предупредили о тумане и гололеде 16 и 17 ноября.

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