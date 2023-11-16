Синоптик Тишковец предупредил дончан о надвигающемся снегопаде

Posted Вчера, 17:24
Published Вчера, 17:24
Modified Вчера, 17:26
Updated Вчера, 17:26
Портал «Rostov.ru» объявил, что в ближайшие дни жителей южных муниципалитетов Ростовской области ожидают снегопады. Подобным прогнозом поделился синоптик Евгений Тишковец.
Специалист центра погоды «Фобос» утверждает, что конец ноября встретит дончан похолоданием. Ночью температура воздуха не будет подниматься выше +3 градусов, а днем максимальная температура составит +9 градусов.
При этом похолодание стоит ожидать уже 24 ноября, когда заморозки продвинутся к югу России на 1,1 тысячи километров — от Верхневолжья до низовья Дона.
В настоящий момент в Ростовской области сохраняется пасмурная и дождливая погода, а колебания температуры в течение суток составляют около 18 градусов — от -6 до +11°C.
Ранее ростовчан предупредили о тумане и гололеде 16 и 17 ноября.