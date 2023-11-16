Советский суд Ростова после обысков работает в штатном режиме

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В Советском районном суде Ростова продолжаются обыски. Правоохранительные орган проверяют председателя суда и трех других судей. Мероприятия связаны с коррупционным делом.
Поводом для обысков, по данным «Интерфакса», стало уголовное дело в отношении местных бизнесменов, подозреваемых в даче взятки.
Сам Советский районный суд работает в штатном режиме, обыски на его функционирование не повлияли.
Ранее эксперт Михайлов рассказал, с чем связаны обыски в Советском суде Ростова.