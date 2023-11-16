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Published Сегодня, 09:07

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Работа Советского районного суда в Ростове продолжается в нормальном режиме

Советский суд Ростова после обысков работает в штатном режиме

16 ноября 2023, 09:07
Фото: 1MI
Работа Советского районного суда в Ростове продолжается в нормальном режиме
Работа Советского районного суда в Ростове продолжается в нормальном режиме, сообщили СМИ в объединенной пресс-службе судов региона.

В Советском районном суде Ростова продолжаются обыски. Правоохранительные орган проверяют председателя суда и трех других судей. Мероприятия связаны с коррупционным делом.

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Поводом для обысков, по данным «Интерфакса», стало уголовное дело в отношении местных бизнесменов, подозреваемых в даче взятки.

Сам Советский районный суд работает в штатном режиме, обыски на его функционирование не повлияли.

Ранее эксперт Михайлов рассказал, с чем связаны обыски в Советском суде Ростова.

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