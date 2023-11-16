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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Ростовской области ученик кадетского корпуса заявил, что его избил директор

В Ростовской области ученик кадетского корпуса заявил, что его избил директор

16 ноября 2023, 04:48
Фото: 1MI
В Ростовской области ученик кадетского корпуса заявил, что на него напал директор учреждения, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Издание пишет, что ученик на уроке физкультуры снимал на телефон своих сверстников, что не понравилось директору и завучу. Говорится, что это привело к конфликту.

«Руководитель учебного учреждения оскорбил ученика и избил, а потом лишил его звания старшего кадета и сорвал погоны», — уточнило издание.

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Отмечается, что у пострадавшего диагностировали перелом пальца. Директор в интервью изданию назвал все это ложью и предположил, что причиной может быть плохая успеваемость молодого человека.

Ранее в правительстве региона сообщили, что проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства.

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