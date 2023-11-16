В Ростовской области ученик кадетского корпуса заявил, что его избил директор

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Издание пишет, что ученик на уроке физкультуры снимал на телефон своих сверстников, что не понравилось директору и завучу. Говорится, что это привело к конфликту.
«Руководитель учебного учреждения оскорбил ученика и избил, а потом лишил его звания старшего кадета и сорвал погоны», — уточнило издание.
Отмечается, что у пострадавшего диагностировали перелом пальца. Директор в интервью изданию назвал все это ложью и предположил, что причиной может быть плохая успеваемость молодого человека.
Ранее в правительстве региона сообщили, что проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства.