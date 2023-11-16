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Published Сегодня, 08:04

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Стали известны причины обысков в Советском районном суде в Ростове-на-Дону

Стали известны причины обысков в Советском районном суде в Ростове-на-Дону

16 ноября 2023, 08:04
Фото: Midjourney
Стали известны причины обысков в Советском районном суде в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону утром в четверг, 16 ноября, силовики пришли с обысками в Советский районный суд, сообщает 1Rnd.

По информации издания, обыски также проводятся у одного крупного бизнесмена. Говорится, что силовиков якобы интересуют несколько судей и председатель суда.

«В суде рассматривали конфликт владельцев ростовского производителя оборудования для пищевой промышленности АО „Продмаш“. Сейчас идут обыски у гендиректора Леонида Караханова, так как ему грозит статья о даче взятки», — пишет издание.

Обыски проходят в домах у судей в Ростове-на-Дону 16 ноября
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Отмечается, что причиной обысков может быть «продажа» решения суда в отношении этого бизнесмена. Никакой официальной информации о происходящем не поступало, она уточняется.

Добавим, что в Советском суде Ростова прокомментировали RostovGazeta информацию о возможных обысках.

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