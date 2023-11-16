Стали известны причины обысков в Советском районном суде в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По информации издания, обыски также проводятся у одного крупного бизнесмена. Говорится, что силовиков якобы интересуют несколько судей и председатель суда.
«В суде рассматривали конфликт владельцев ростовского производителя оборудования для пищевой промышленности АО „Продмаш“. Сейчас идут обыски у гендиректора Леонида Караханова, так как ему грозит статья о даче взятки», — пишет издание.
Отмечается, что причиной обысков может быть «продажа» решения суда в отношении этого бизнесмена. Никакой официальной информации о происходящем не поступало, она уточняется.
Добавим, что в Советском суде Ростова прокомментировали RostovGazeta информацию о возможных обысках.