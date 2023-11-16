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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году

Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году

16 ноября 2023, 13:28
Фото: Midjourney
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
В Ростовской области в следующем году не планируется проводить индексацию зарплат госслужащим, говорится в рассматриваемом законе о бюджете.

В плановый бюджет не внесли пункт об увеличении зарплат чиновникам на 4%. До этого приняли аналогичное решение, но уже на федеральном уровне.

Получается, что чиновники останутся без повышения зарплат как минимум до 2025 года. Это также касается судей, помощников депутатов и полицейских.

В Ростовской области отказались от индексации зарплат госслужащим в 2024 году
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Ранее СМИ писали, что утром в четверг, 16 ноября, провели обыски в здании Советского районного суда. Говорилось о возможной коррупционной составляющий среди сотрудников и взятках за «нужные» решения, но официально это не подтверждали.

Между тем, издания писали, что фигурантом уголовного дела уже стал крупный бизнесмен, которого доставят в Москву.

После этого эксперт Михайлов рассказал, с чем связаны обыски в Советском суде Ростова.

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