Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В плановый бюджет не внесли пункт об увеличении зарплат чиновникам на 4%. До этого приняли аналогичное решение, но уже на федеральном уровне.
Получается, что чиновники останутся без повышения зарплат как минимум до 2025 года. Это также касается судей, помощников депутатов и полицейских.
Ранее СМИ писали, что утром в четверг, 16 ноября, провели обыски в здании Советского районного суда. Говорилось о возможной коррупционной составляющий среди сотрудников и взятках за «нужные» решения, но официально это не подтверждали.
Между тем, издания писали, что фигурантом уголовного дела уже стал крупный бизнесмен, которого доставят в Москву.
После этого эксперт Михайлов рассказал, с чем связаны обыски в Советском суде Ростова.