В программу интенсива «Архипелаг 2024» войдет 10-й фестиваль «Крылья Сахалина»

Фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» пройдет на аэродроме «Пушистый» с 19 по 21 июля 2024 года. Организаторы предполагают, что это мероприятие станет самым зрелищным и массовым за всю свою историю, с 2011 года. Уже сегодня «Крылья Сахалина» — самый массовый проект подобного рода на Дальнем Востоке, собирающий более 50 тысяч гостей на площадке. В разные годы для гостей фестиваля выступали группы «Ария», «Алиса», «Мельница», «Анимация», «Сегодня ночью», «Крематорий», «Чайф», «Ума Турман», «Чиж», Найк Борзов, музыкальные коллективы из материковых регионов России, Японии и местные команды. Количество участников фестиваля превысило отметку в 3 тысячи человек.