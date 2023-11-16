В программу интенсива «Архипелаг 2024» войдет 10-й фестиваль «Крылья Сахалина»

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:13
Фестиваль «Крылья Сахалина» возродили после нескольких лет перерыва благодаря инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В августе 2023 года состоялся 9-й по счету трехдневный марафон, посвященный рок-музыке, авиации и военной технике. На 2024 год запланировали юбилейный, 10-й фестиваль, который обещает стать еще более зрелищным.
«Сейчас ведутся переговоры с известными рок-коллективами России, ряд из которых уже подтвердили свое участие. Технические шоу фестиваля станут более разнообразными и зрелищными. Авиационную часть представят различные беспилотные летательные аппараты, произведенные на Сахалине», — поделился министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.
Фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» пройдет на аэродроме «Пушистый» с 19 по 21 июля 2024 года. Организаторы предполагают, что это мероприятие станет самым зрелищным и массовым за всю свою историю, с 2011 года. Уже сегодня «Крылья Сахалина» — самый массовый проект подобного рода на Дальнем Востоке, собирающий более 50 тысяч гостей на площадке. В разные годы для гостей фестиваля выступали группы «Ария», «Алиса», «Мельница», «Анимация», «Сегодня ночью», «Крематорий», «Чайф», «Ума Турман», «Чиж», Найк Борзов, музыкальные коллективы из материковых регионов России, Японии и местные команды. Количество участников фестиваля превысило отметку в 3 тысячи человек.
Ранее соглашение о проведении на территории Сахалина ежегодного проектно-образовательного интенсива в формате «Архипелаг 2024» заключили губернатор Валерий Лимаренко и специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков. Этот вопрос обсудили на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. В рамках интенсива состоятся мастер-классы, дискуссии и практические занятия для участников технологических стартапов, а также представителей научных учреждений, вузов, бизнеса и органов власти. Они продемонстрируют свои идеи, проекты, разработки и решения, обменяются опытом, а также найдут инвесторов и партнеров по бизнесу.
Интенсив «Архипелаг 2024» пройдет на Сахалине сразу на двух площадках — в Южно-Сахалинске и на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе. Кульминацией его работы станет фестиваль «Крылья Сахалина». Организаторами мероприятия выступят правительство Сахалинской области, «Платформа Национальной технологической инициативы», Университет 2035 и Фонд поддержки проектов НТИ. Основными темами станут развитие авиационных и морских беспилотников, рынок беспилотных авиационных систем (БАС), управление регионом на основе искусственного интеллекта, новая энергетика и водородные технологии.