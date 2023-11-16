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Posted Вчера, 16:51

Published Вчера, 16:51

Modified Вчера, 16:53

Updated Вчера, 16:53

В Ростове ночью 17 ноября ограничат движение транспорта на улице Пойменной

В Ростове ночью 17 ноября ограничат движение транспорта на улице Пойменной

16 ноября 2023, 16:51
Фото: 1MI
В Ростове ночью 17 ноября ограничат движение транспорта на улице Пойменной
В Ростове закроют проезд для транспорта по улице Пойменной из-за работ поисково-спасательной службы, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Власти Ростова-на-Дону объявили, что в ночь с 16 на 17 ноября на улице Шоссейной будут идти работы по откачке воды.

Сотрудники поисково-спасательной службы начнут откачивать воду в 00.00 мск, ограничения проезда продлятся до 04.00 мск.

Движение машин ограничат на улице Пойменной в Ростове из-за откачки воды
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Транспорту запретят проезд по участку дорог от съезда с Восточного шоссе на Пойменную за постом ДПС, мимо дома №1А на улице Пойменной и у съезда на улицу Шоссейную.

Автомобилистам рекомендуется использовать объезды и предупредить об ограничениях других водителей.

Ранее стало известно, что рядом с улицей Пойменной и Восточным шоссе построят многоэтажные жилые дома.

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