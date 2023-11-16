В Ростове ночью 17 ноября ограничат движение транспорта на улице Пойменной

Posted Вчера, 16:51
Published Вчера, 16:51
Modified Вчера, 16:53
Updated Вчера, 16:53
Власти Ростова-на-Дону объявили, что в ночь с 16 на 17 ноября на улице Шоссейной будут идти работы по откачке воды.
Сотрудники поисково-спасательной службы начнут откачивать воду в 00.00 мск, ограничения проезда продлятся до 04.00 мск.
Транспорту запретят проезд по участку дорог от съезда с Восточного шоссе на Пойменную за постом ДПС, мимо дома №1А на улице Пойменной и у съезда на улицу Шоссейную.
Автомобилистам рекомендуется использовать объезды и предупредить об ограничениях других водителей.
Ранее стало известно, что рядом с улицей Пойменной и Восточным шоссе построят многоэтажные жилые дома.