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В Ростове продлили работу понтонного моста на Зеленый остров до 20 декабря

В Ростове продлили работу понтонного моста на Зеленый остров до 20 декабря

16 ноября 2023, 12:50
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В Ростове продлили работу понтонного моста на Зеленый остров до 20 декабря
В Ростове объявили, что разбор моста на Зеленый остров собираются отложить до 20 декабря, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В четверг, 16 ноября, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в этом году местные органы власти приняли решение продлить сроки работы понтонного моста, ведущего к острову Зеленому.

«Разбор конструкции планируем выполнить до 20 декабря», — уточнил глава администрации, добавив, что до тех пор жители и гости Ростова смогут беспрепятственно посещать остров.

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Напомним, ежегодно мост на Зеленый остров разбирают до наступления холодов, примерно в первой половине ноября. В 2023 году власти планировали произвести работы по демонтажу конструкции до 11 ноября, однако погодные условия позволили продлить срок службы моста.

Ранее власти объявили, что проектировщик начал разработку документации для строительства капитального моста на Зеленый остров.

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