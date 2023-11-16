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В Ростове в 2026 году запустят водный маршрут к новым регионам России

В Ростове в 2026 году запустят водный маршрут к новым регионам России

16 ноября 2023, 13:41
Фото: 1MI
В Ростове в 2026 году запустят водный маршрут к новым регионам России
В Ростовской области обещают связать ЛДНР и Херсонскую область водным маршрутом в 2026 году, об этом сообщили в Минтранспорта региона.

В четверг, 16 ноября, стало известно, что Ростовская область подписала соглашение о расширении пассажирского сообщения с Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Херсонской областью.

В настоящий момент между Ростовской областью и ДНР курсируют 32 автобусных маршрута, а также обеспечено движение поездов. Теперь регионы намерены возобновить и водные пассажироперевозки.

Голубев сообщил о запуске маршрутов водного транспорта в Ростовской области в 2023-м
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Власти договорились, что в 2026 году после поставки двух морских судов, будет открыт новый водный маршрут из Ростова-на-Дону в Бердянск через Таганрог и Мариуполь. Кроме того, планируется развивать и причальную инфраструктуру.

Аналогичные соглашения о стимулировании пассажироперевозок и развития транспортной инфраструктуры регион подписал и с ЛНР, и с Херсонской областью. Теперь перед Ростовской областью стоит задача в кратчайшие сроки обеспечить транспортную доступность новых регионов.

Ранее в Ростовской области объявили, что закупят еще шесть судов для новых водных маршрутов.

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