В Ростове в 2026 году запустят водный маршрут к новым регионам России

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В четверг, 16 ноября, стало известно, что Ростовская область подписала соглашение о расширении пассажирского сообщения с Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Херсонской областью.
В настоящий момент между Ростовской областью и ДНР курсируют 32 автобусных маршрута, а также обеспечено движение поездов. Теперь регионы намерены возобновить и водные пассажироперевозки.
Власти договорились, что в 2026 году после поставки двух морских судов, будет открыт новый водный маршрут из Ростова-на-Дону в Бердянск через Таганрог и Мариуполь. Кроме того, планируется развивать и причальную инфраструктуру.
Аналогичные соглашения о стимулировании пассажироперевозок и развития транспортной инфраструктуры регион подписал и с ЛНР, и с Херсонской областью. Теперь перед Ростовской областью стоит задача в кратчайшие сроки обеспечить транспортную доступность новых регионов.
Ранее в Ростовской области объявили, что закупят еще шесть судов для новых водных маршрутов.