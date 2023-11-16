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Posted Вчера, 17:58

Published Вчера, 17:58

Modified Вчера, 18:00

Updated Вчера, 18:00

В Ростовской области борцов с коррупцией задержали за мошенничество

В Ростовской области борцов с коррупцией задержали за мошенничество

16 ноября 2023, 17:58
Фото: ФСБ России по Ростовской области
В Ростовской области борцов с коррупцией задержали за мошенничество
В Ростовской области сотрудников «Комитета по борьбе с коррупцией» задержали по подозрению в мошенничестве, подробностями поделились в пресс-службе донского УФСБ России.

В четверг, 16 ноября, в ФСБ сообщили, что оперативники с поличным задержали руководящих сотрудников межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией». По данным ФСБ, мужчины пытались мошенническим путем получить деньги от руководства коммерческой организации.

Правоохранители установили, что борцы с коррупцией представились сотрудниками Генпрокуратуры РФ и сообщили руководству одной из донских компании о якобы готовящейся проверке. Они обещали не допустить проверку фирмы, если им заплатят 15 миллионов рублей.

Фото: ФСБ России по Ростовской области

Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ, когда им передавали первую часть средств общей суммой 1,5 миллиона рублей.

«На основании материалов управления, переданных в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России „Мошенничество“», — сказано в сообщении.

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В настоящее время правоохранители и следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Жителей, которые пострадали от указанных лиц или знают об иных преступлениях задержанных, просят звонить в ФСБ по номеру 240-49-90 или писать на электронную почту, адрес указан на официальном портале ФСБ России.

Ранее причиной обысков в Советском районном суде Ростова назвали подозрения в коррупции в отношении сотрудников суда.

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