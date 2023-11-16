В Ростовской области борцов с коррупцией задержали за мошенничество

Posted Вчера, 17:58
Published Вчера, 17:58
Modified Вчера, 18:00
Updated Вчера, 18:00
В четверг, 16 ноября, в ФСБ сообщили, что оперативники с поличным задержали руководящих сотрудников межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией». По данным ФСБ, мужчины пытались мошенническим путем получить деньги от руководства коммерческой организации.
Правоохранители установили, что борцы с коррупцией представились сотрудниками Генпрокуратуры РФ и сообщили руководству одной из донских компании о якобы готовящейся проверке. Они обещали не допустить проверку фирмы, если им заплатят 15 миллионов рублей.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ, когда им передавали первую часть средств общей суммой 1,5 миллиона рублей.
«На основании материалов управления, переданных в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России „Мошенничество“», — сказано в сообщении.
В настоящее время правоохранители и следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Жителей, которые пострадали от указанных лиц или знают об иных преступлениях задержанных, просят звонить в ФСБ по номеру 240-49-90 или писать на электронную почту, адрес указан на официальном портале ФСБ России.
Ранее причиной обысков в Советском районном суде Ростова назвали подозрения в коррупции в отношении сотрудников суда.