В Ростовской области борцов с коррупцией задержали за мошенничество

В настоящее время правоохранители и следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Жителей, которые пострадали от указанных лиц или знают об иных преступлениях задержанных, просят звонить в ФСБ по номеру 240-49-90 или писать на электронную почту, адрес указан на официальном портале ФСБ России.