В Ростовской области отцы начали уходить в декрет, пока силовики обыскивают судей

«Раньше требовалось предоставить пакет документов, но сейчас Социальный фонд сам собирает нужную информацию», — объяснили власти, добавив, что время отпуска отцу будут учитывать в стаж, кроме того, время декрета повлияет и на пенсионные коэффициенты. За каждый год ухода за детьми положено начислять 1,8 коэффициента в случае рождения первого ребенка, и по 3,6 если родился второй ребенок.