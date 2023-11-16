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Posted Вчера, 15:14

Published Вчера, 15:14

Modified Вчера, 15:16

Updated Вчера, 15:16

В Ростовской области отцы начали уходить в декрет, пока силовики обыскивают судей

В Ростовской области отцы начали уходить в декрет, пока силовики обыскивают судей

16 ноября 2023, 15:14
Фото: Midjourney
В Ростовской области отцы начали уходить в декрет, пока силовики обыскивают судей
В Ростовской области силовики вновь обыскивают судей, пока донские мужчины уходят в декрет, а в Ростове жители и турист продолжают посещать Зеленый остров.

Зимние поездки на Зеленый остров

Одной из значимых новостей дня для ростовчан и гостей города стало продление работы понтонного моста к острову Зеленому.

Остров Зеленый в 2019 годуОстров Зеленый в 2019 году
Остров Зеленый в 2019 году
Фото: 1MI

Понтонный мост устанавливают с началом теплого сезона, благодаря чему ростовчане и туристы могут посетить Зеленый остров, конструкцию демонтируют сразу по наступлению холодов. Однако в 2023 году теплая погода задержалась на юге России до конца ноября, а потом власти приняли решение разобрать понтонный мост зимой — до 20 декабря.

До тех пор транспорт может свободно въезжать на территорию острова, а дончане и гости региона могут гулять и наслаждаться последними теплыми днями года.

Родитель не только мама, но и папа

Важной новостью дня также стало сообщение правительства Ростовской области, которое объявило, что в настоящий момент на территории региона пособия по уходу за ребенком получают 627 отцов.

Каждый месяц молодым отцам и матерям переводят 40% от их среднего заработка, пока они заняты уходом за младенцем. Поступления прекращаются сразу, как малышу исполнится 1,5 года.

Власти добавили, что для оформления отпуска по уходу дончанам следует написать соответствующее заявление на работе.

В Ростовской области 627 отцов стали получателями пособия по уходу за детьмиВ Ростовской области 627 отцов стали получателями пособия по уходу за детьми
В Ростовской области 627 отцов стали получателями пособия по уходу за детьми
Фото: Midjourney

«Раньше требовалось предоставить пакет документов, но сейчас Социальный фонд сам собирает нужную информацию», — объяснили власти, добавив, что время отпуска отцу будут учитывать в стаж, кроме того, время декрета повлияет и на пенсионные коэффициенты. За каждый год ухода за детьми положено начислять 1,8 коэффициента в случае рождения первого ребенка, и по 3,6 если родился второй ребенок.

Переполох в здании суда

Главной новостью дня стали обыски, которые начались в Советском районном суде утром 16 ноября. Причиной обысков, по данным донских СМИ, стало подозрения в коррупции в отношении некоторых сотрудников суда, а также вынесении решений в пользу местных бизнесменов.

Суд вернулся к работе в нормальном режиме к полуднюСуд вернулся к работе в нормальном режиме к полудню
Суд вернулся к работе в нормальном режиме к полудню
Фото: Midjourney

Позднее стало известно, что обыски продолжились в домах судей, а также предпринимателя Караханова Л.В. Telegram-канал «Чё по Ростову» объявил, что мужчина якобы стал подозреваемым в деле о взяточничестве.

Стали известны причины обысков в Советском районном суде в Ростове-на-Дону
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Однако информация об этом не подтвердилась, представитель суда рекомендовала корреспонденту RostovGazeta обратиться к помощнику председателя Советского районного суда Ростова. Но и там в ответ заявили, что не могут дать никаких комментариев относительно возникших слухов об обысках.

Издание продолжит следить за происходящим, данные уточняются.

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