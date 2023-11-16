В Ростовской области потратят 3,6 млрд рублей на новые электрички

Posted Вчера, 16:05
Published Вчера, 16:05
Modified Вчера, 16:07
Updated Вчера, 16:07
В четверг, 16 ноября, власти Ростовской области объявили, что до конца 2023 года РЖД планирует обновить подвижной состав пригородных поездов. Всего в Ростовской области планируется закупить 10 единиц поездов, при этом семь электропоездов будут четырехвагонными, еще три поезда — шестивагонными. На покупку транспорта планируется потратить более 3,6 миллиарда рублей. Соглашение о сотрудничестве с железнодорожной компанией местные власти подписали во время «Транспортной недели–2023».
По словам главы донского Минтранса Владимира Окунева, в последнее время электрички пользуются особой популярностью у дончан из-за строгого соответствия расписанию маршрутов .
«Регион дотирует данный вид пассажирских перевозок, делая его еще более привлекательным для граждан», — добавил Владимир Окунев, напомнив, что в настоящий момент в Ростовской области существует 23 маршрута, которые перевозят пассажиров в различные районы региона 65 парами электропоездов и рельсовых автобусов.
Ранее объявили о запуске дополнительных вечерних электричек из Ростова в Таганрог с 19 ноября.