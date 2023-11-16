rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 16:05

Published Вчера, 16:05

Modified Вчера, 16:07

Updated Вчера, 16:07

В Ростовской области потратят 3,6 млрд рублей на новые электрички

В Ростовской области потратят 3,6 млрд рублей на новые электрички

16 ноября 2023, 16:05
Фото: 1MI
В Ростовской области потратят 3,6 млрд рублей на новые электрички
В Ростовской области закупят 10 новых пригородных поездов за более чем 3,6 миллиарда рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В четверг, 16 ноября, власти Ростовской области объявили, что до конца 2023 года РЖД планирует обновить подвижной состав пригородных поездов. Всего в Ростовской области планируется закупить 10 единиц поездов, при этом семь электропоездов будут четырехвагонными, еще три поезда — шестивагонными. На покупку транспорта планируется потратить более 3,6 миллиарда рублей. Соглашение о сотрудничестве с железнодорожной компанией местные власти подписали во время «Транспортной недели–2023».

Жителям Ростовской области придется больше платить за проезд в электричках
Узнать подробнее

По словам главы донского Минтранса Владимира Окунева, в последнее время электрички пользуются особой популярностью у дончан из-за строгого соответствия расписанию маршрутов .

«Регион дотирует данный вид пассажирских перевозок, делая его еще более привлекательным для граждан», — добавил Владимир Окунев, напомнив, что в настоящий момент в Ростовской области существует 23 маршрута, которые перевозят пассажиров в различные районы региона 65 парами электропоездов и рельсовых автобусов.

Ранее объявили о запуске дополнительных вечерних электричек из Ростова в Таганрог с 19 ноября.

Читайте также:
Сразу несколько пригородных поездов из Ростова отменят с 27 сентябряРасписание двух пригородных поездов изменится в Ростовской области с 27 сентябряЧетыре пригородных поезда отменят в Ростовской области
#Общество#Город#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Надежда Пустяк#Транспорт#Электричка#Поезд#Последние новости Ростова на сегодня#Электрички в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
«Продолжат размножаться»: зоолог Ерофеева о нашествии тараканов в Ростове
Сегодня, 11:28
Под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли труп
Сегодня, 11:02
УФАС завершило проверку производителей курятины на Дону после роста цен
Сегодня, 10:42
«Только этого не хватало»: ростовчане увидели в городе торнадо
Сегодня, 10:37
Более 140 млн рублей потратят на обновление станции Ростов-Товарный до 2025 года
Сегодня, 10:24
Информацию о сим-картах ростовчан могут разместить на Госуслугах
Сегодня, 09:46