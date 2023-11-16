В Ростовской области потратят 3,6 млрд рублей на новые электрички

В четверг, 16 ноября, власти Ростовской области объявили, что до конца 2023 года РЖД планирует обновить подвижной состав пригородных поездов. Всего в Ростовской области планируется закупить 10 единиц поездов, при этом семь электропоездов будут четырехвагонными, еще три поезда — шестивагонными. На покупку транспорта планируется потратить более 3,6 миллиарда рублей. Соглашение о сотрудничестве с железнодорожной компанией местные власти подписали во время «Транспортной недели–2023».