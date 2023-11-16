В Ростовской области с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%

Posted Вчера, 16:31
Published Вчера, 16:31
Modified Вчера, 16:33
Updated Вчера, 16:33
В четверг, 16 ноября, на портале федерального правительства появились данные о том, что в Госдуме поддержали законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. Прирост минимального размера оплаты труда составит 18,5% по отношению к предыдущему уровню МРОТ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что повышение МРОТ положительно отразится на зарплатах россиян: размер оплаты труда увеличится у 4,8 миллиона граждан. Кроме того, следует помнить, что от величины МРОТ зависит размер пособий по безработице, беременности, родам, больничным и других выплат соцстрахования.
Новый уровень МРОТ установят на весь календарный год, во втором пункте опубликованного законопроекта указано, что с 2025 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере не ниже 48%.
Ранее Ростовская область заняла только 37-е место среди регионов России по уровню благополучия населения.