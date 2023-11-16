В Ростовской области с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%

В четверг, 16 ноября, на портале федерального правительства появились данные о том, что в Госдуме поддержали законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. Прирост минимального размера оплаты труда составит 18,5% по отношению к предыдущему уровню МРОТ.