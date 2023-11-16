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Posted Вчера, 16:31

Published Вчера, 16:31

Modified Вчера, 16:33

Updated Вчера, 16:33

В Ростовской области с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%

В Ростовской области с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%

16 ноября 2023, 16:31
Фото: 1MI
В Ростовской области с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%
В Госдуме утвердили законопроект об увеличении МРОТ в Ростовской области и других регионах России на 18,5%, информация об этом появилась на портале федерального правительства.

В четверг, 16 ноября, на портале федерального правительства появились данные о том, что в Госдуме поддержали законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. Прирост минимального размера оплаты труда составит 18,5% по отношению к предыдущему уровню МРОТ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что повышение МРОТ положительно отразится на зарплатах россиян: размер оплаты труда увеличится у 4,8 миллиона граждан. Кроме того, следует помнить, что от величины МРОТ зависит размер пособий по безработице, беременности, родам, больничным и других выплат соцстрахования.

Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%
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Новый уровень МРОТ установят на весь календарный год, во втором пункте опубликованного законопроекта указано, что с 2025 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере не ниже 48%.

Ранее Ростовская область заняла только 37-е место среди регионов России по уровню благополучия населения.

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