rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины

В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины

16 ноября 2023, 11:30
Фото: 1MI
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
В Ростовской области местная жительница попала под колеса двух автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в вечернее время в Волгодонске, когда водитель «Шевроле Нива» сбил женщину на дороге. При этом переходить ее она не собиралась.

После этого водитель начал вызывать скорую, а в это время женщину переехал водитель «Лады Приора». Тогда 60-летнюю пострадавшую с травмами доставили в больницу.

В оба направления: М-4 «Дон» стоит в пробке из-за дорожных работ в Ростовской области
Узнать подробнее

«Полицейские устанавливают все обстоятельства по делу», — уточнили в управлении. О состоянии пострадавшей в данный момент информации нет.

Ранее стало известно, кто из чиновников Ростовской области пострадал в ДТП в Таганроге. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Чиновники разбились в ДТП, а дончанина пыталась задушить щитовидка: новости 15 ноябряВ оба направления: М-4 «Дон» стоит в пробке из-за дорожных работ в Ростовской областиЧетырех пострадавших в ДТП чиновников госпитализировали в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Последние новости Ростова на сегодня#Страшное ДТП#Смертельное ДТП#Происшествия
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29