В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Происшествие случилось в вечернее время в Волгодонске, когда водитель «Шевроле Нива» сбил женщину на дороге. При этом переходить ее она не собиралась.
После этого водитель начал вызывать скорую, а в это время женщину переехал водитель «Лады Приора». Тогда 60-летнюю пострадавшую с травмами доставили в больницу.
«Полицейские устанавливают все обстоятельства по делу», — уточнили в управлении. О состоянии пострадавшей в данный момент информации нет.
Ранее стало известно, кто из чиновников Ростовской области пострадал в ДТП в Таганроге. Материал на эту тему читайте по ссылке.