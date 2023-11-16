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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

В Ростовской области взлетели цены на яйца за месяц

В Ростовской области взлетели цены на яйца за месяц

16 ноября 2023, 05:15
Фото: 1MI
В Ростовской области стоимость яиц за месяц увеличилась сразу на 13 рублей, следует из данных Ростовстата.

В сентябре десяток яиц можно было приобрести в среднем за 81 рубль, теперь стоимость поднялась до 94 рублей. Самые высокие цены сложились в Таганроге — 98 рублей.

Дешевле всего яйца можно купить в Волгодонске — 84 рубля за десяток.

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Добавим, что говядина за это время подорожала с 491 до 499 рублей, свинина — с 362 до 371 рубля. Курица стоила 223 рубля, а стала 230 рублей.

Ранее стало известно, когда подорожает коммуналка в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Добавим, что сладкие новогодние подарки подорожали на 20% в донском регионе.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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