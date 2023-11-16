В Ростовской области взлетели цены на яйца за месяц

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В сентябре десяток яиц можно было приобрести в среднем за 81 рубль, теперь стоимость поднялась до 94 рублей. Самые высокие цены сложились в Таганроге — 98 рублей.
Дешевле всего яйца можно купить в Волгодонске — 84 рубля за десяток.
Добавим, что говядина за это время подорожала с 491 до 499 рублей, свинина — с 362 до 371 рубля. Курица стоила 223 рубля, а стала 230 рублей.
Ранее стало известно, когда подорожает коммуналка в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Добавим, что сладкие новогодние подарки подорожали на 20% в донском регионе.