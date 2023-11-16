В РПЦ призвали ввести юридическую ответственность за склонение дончанок к абортам

Posted Вчера, 15:38
Published Вчера, 15:38
Modified Вчера, 15:40
Updated Вчера, 15:40
Портал «Ro.Today» со ссылкой на выступление на Димитриевских чтениях правоведа, доктора юридических наук, священника Алексея Овчинникова рассказал, что священнослужители считают необходимым ввести юридическую ответственность за склонение жительниц Ростовской области к аборту.
По словам Алексея Овчинникова, инициативу о наказаниях за аборты уже взяли на рассмотрение на федеральном уровне, поскольку Россия выбилась в лидеры по числу абортов, а само государство переживает демографическую катастрофу.
Священник уверен, что тяжелое материальное положение не должно становится причиной для «детоубийства», чем он считает аборт.
Его позицию поддержал и протоиерей Тимофей Фетисов, который напомнил, что власти считали, что для стимулирования рождаемости достаточно улучшить экономические условия для населения. Однако даже после принятых мер скачка рождаемости в России так и не произошло.
Сейчас РПЦ считает, что корнем проблемы стал гедонизм молодого населения и популяризация бездетности, из-за которой повышения рождаемости в ближайшее десятилетие ждать не стоит.
Ранее ростовчане заявили, что запрет абортов может привести к росту смертности женщин.