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Posted Вчера, 15:38

Published Вчера, 15:38

Modified Вчера, 15:40

Updated Вчера, 15:40

В РПЦ призвали ввести юридическую ответственность за склонение дончанок к абортам

В РПЦ призвали ввести юридическую ответственность за склонение дончанок к абортам

16 ноября 2023, 15:38
Фото: Midjourney
В РПЦ призвали ввести юридическую ответственность за склонение дончанок к абортам
РПЦ предлагают ввести юридическую ответственность в отношении граждан, склоняющих жительниц Ростовской области к абортам, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Ro.Today» со ссылкой на выступление на Димитриевских чтениях правоведа, доктора юридических наук, священника Алексея Овчинникова рассказал, что священнослужители считают необходимым ввести юридическую ответственность за склонение жительниц Ростовской области к аборту.

По словам Алексея Овчинникова, инициативу о наказаниях за аборты уже взяли на рассмотрение на федеральном уровне, поскольку Россия выбилась в лидеры по числу абортов, а само государство переживает демографическую катастрофу.

Священник уверен, что тяжелое материальное положение не должно становится причиной для «детоубийства», чем он считает аборт.

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Его позицию поддержал и протоиерей Тимофей Фетисов, который напомнил, что власти считали, что для стимулирования рождаемости достаточно улучшить экономические условия для населения. Однако даже после принятых мер скачка рождаемости в России так и не произошло.

Сейчас РПЦ считает, что корнем проблемы стал гедонизм молодого населения и популяризация бездетности, из-за которой повышения рождаемости в ближайшее десятилетие ждать не стоит.

Ранее ростовчане заявили, что запрет абортов может привести к росту смертности женщин.

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